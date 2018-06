Nejkrásnější Němka? Češka

O tom, že se jí daří, svědčí fakt, že vyhrála německou odnož soutěže pro nejkrásnější modelky - Model of the Universe - a na světovém finále této soutěže se nejvíce líbila novinářům. Ti jí udělili titul Model of the Universe Press.

Mluví rozvážně - to proto, že jí chvíli trvá, než se z němčiny přeorientuje na češtinu, ale vcelku rozumně - možná proto, že inklinuje ke starším lidem. Její přítel je o patnáct let starší, jedné z jejích dobrých kamarádek je padesát.

O modelingu nikdy nesnila. Bavil ji volejbal a tancování, v Německu pracovala jako au-pair a chystala se zapojit do strojírenské firmy svého přítele. Na myšlenku stát se modelkou ji přiváděli lidé, s nimiž se byť jen náhodou setkávala.

„Často se mě i cizí lidé ptali, jestli nepracuji jako modelka. Jednou mi na letišti v Miláně dal nějaký člověk z New Yorku svoji vizitku s tím, že má modelingovou agenturu a kdybych měla zájem, rád mě uvítá. Já se však podobných oslovení na ulici bála. Tím spíš, že jsem o modelingu slyšela vyprávět různé věci,“ říká Hubáčková.

Nejkrásnější v Německu

Byl to právě její přítel, kdo ji přesvědčil, aby si práci modelky vyzkoušela. Nafotili spolu několik amatérských fotografií a rozeslali do agentur vyhlášených i méně známých. „Dočkala jsem se samozřejmě spousty odmítnutí. A tam, kde by o mě byl zájem, zase vadilo, že jsem modelka-začátečnice bez zkušeností,“ uvádí. Nevzdala to. Nafotila profesionální fotky a v současné době pracuje hned pro čtyři německé agentury.

K účasti v soutěži Model of the Universe ji vybídl šéf stuttgartské modelingové agentury, která ji zastupovala. Poslala tedy své fotografie a loni v září se dozvěděla, že s nimi vyhrála jako zástupkyně spolkové země Bádensko-Württembersko a byla pozvána do německého finále do Řezna. Tam byla zvolena nejkrásnější modelkou Německa. „Bylo hodně zvláštní, když se o mně mluvilo jako o nejkrásnější dívce Německa. Já byla ale pyšná na to, že coby Češka jsem se v Německu prosadila a díky přítomnosti mé rodiny a přítele, kteří mě přijeli podpořit, jsem si to řádně vychutnala.“

Užila si také světové finále soutěže v Turecku. Strávila tam tři týdny a odjížděla s titulem, který pro ni prý hodně znamená. Za nejkrásnější modelku ji totiž zvolili zástupci tisku. „Ani tady jsem nezapomínala říkat, že jsem Češka. Jsem na to opravdu pyšná. Od té doby, co jsem poznala Němce a německé ženy, tak ještě o to víc,“ tvrdí.

Němky jsou marnivé

Na jednu stranu jí mentalita německého národa vyhovuje. Zodpovědnost, přesnost a spolehlivost jsou prý jejich výsadou. Na druhou stranu jí není blízký jejich materialismus. „Dovedu ho ale pochopit. Německo je přece jen jeden z průmyslově nejvyspělejších států Evropy. Možná i mě tohle ovlivnilo v práci pozitivně - musím se coby Češka učit být hodně produktivní,“ míní modelka.

Není ani marnivá jako Němky, u nichž tuhle vlastnost pozoruje. „Hodně nakupují. Člověka si měří podle toho, co má na sobě. Pro mě je ale na prvním místě vztah. Pokud to v něm neklape, jsem nepoužitelná,“ přiznává.

Z Německa je zvyklá určitým způsobem vyčnívat. Je jiná. Je zkrátka z Česka, které je koncentrací krásných dívek vyhlášené. „Pak najednou přijedu sem a přestanu vyčnívat,“ směje se. Přesto je jejím snem u nás prorazit. „České dívky jsou v zahraničí velmi žádané, už proto je dobré být zapsaná v české agentuře.“

Chci reprezentovat Česko

Reprezentovat Česko je jejím velkým snem. Pro jeho splnění se snaží udělat maximum. Například se byla ukázat v naší největší modelingové agentuře Czechoslovak Models. „Problém byl, že žiju v zahraničí. Někdy potřebují modelky ze dne na den a báli se, že bych nebyla dostatečně flexibilní. Prý kdybych se jednou přestěhovala do Prahy, budou mě rádi kontaktovat. A jestli to mám v úmyslu? Nevím. Uvažujeme s přítelem, že po určité době možná odejdeme z Německa. Možná sem, možná do Švýcarska, které nás hodně láká. Příroda, určitá volnost, nezávislost, tam by se nám líbilo,“ líčí Hubáčková.

Nejdřív se ale bude snažit dosáhnout vrcholu v modelingu, za který považuje zapsat se do prestižní agentury, kde bude mít možnost udělat si v této branži jméno jaké má třeba Tereza Maxová nebo Petra Němcová. Obě modelky jsou jí velmi sympatické i tím, co dělají pro druhé. „Už nejsem začátečník, mám jisté zkušenosti, a tak se obrátím znovu na nejlepší německé agentury. Vím totiž jistě, že tuhle práci chci dělat. Když stojím na pódiu při módní přehlídce a slyším hudbu, je to něco, co úplně zbožňuju. V tu chvíli se cítím krásně.“