Nejkrásnější maminka je z Brna

Korunovace od členů české vlády se dočkaly i ostatní oceněné dámy - na soutěž se dostavil i ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, ministr životního prostředí Miloš Kužvart a ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.

Čtenářky časopisu Vlasta věnovaly svou přízeň Veronice Jahodářové a malé Adrieně z Proboštova na Teplicku. Sympatie čtenářů deníku Super získala Kateřina Formánková se synem Adamem z Pardubic. Porota sokolovského finále vybírala z deseti maminek, a to po pěti z Čech a Moravy.

Vítězná dvojice zaujala porotu bravurním výkonem během módní přehlídky, kde se malý Jindra představil jako agent 007. Z formy je nevyvedla ani nutnost opakovat kvůli technické poruše začátek volné disciplíny, v níž coby Manka s Rumcajsem zazpívali písničku.

Karlovarský hejtman Josef Pavel předal plzeňskému biskupovi šek na 37 tisíc korun pro Domovy pro matku a dítě v nouzi sv. Zdislavy. Na tyto domovy plzeňská diecéze dostala i 200 tisíc korun z výtěžku českého a moravského kola soutěže.

Soutěž Missis je určena pro matky do 45 let s dětimi od čtyř let. Základní výběr provedou pořadatelé na základě písemných přihlášek a fotografií. V neveřejném kole pak vyberou po 12 soutěžících pro zemská finále. K hlavním kritériím letošního finále patřilo nejen uplatnění v zaměstnání nebo v domácnosti a péče o dítě, ale i pohotovost při rozhovoru, orientace ve složitých situacích a pohybová zdatnost.