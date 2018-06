Nejkrásnější hlasy si střihly hvězdné duety s Duffy, Adele i Levinem

V holandské verzi soutěže, kde je rozhodující hlas, ne vzhled nebo věk, se to ve finále světovými hvězdami jenom hemžilo. S vítězem první řady, osmadvacetiletým Benem Saundersem si svůj velký hit Warwick Avenue zazpívala waleská zpěvačka s charakteristickým chraplákem Duffy.

Vítěz soutěže, přezdíván tetovaný Ben, získal nakonec nejvíce hlasů, ale jeho velkou rivalkou byla dvaatřicetiletá Kim De Boerová, která však nakonec skončila až třetí. Všechny však dostala duetem To Make You Feel My Love s britskou zpěvačkou Adele.

V Americe to zase na pódiu roztočil porotce Adam Levine ze skupiny Maroon 5. Společně s třiatřicetiletým Javierem Colonem zazpívali píseň od Michaela Jacksona Man In The Mirror. Zážitek byl o to silnější, že zpívali jen několik dnů od druhého výročí úmrtí krále popu. Kromě Levina v americké verzi soutěže v porotě zasedá třeba i Christina Aguilera (více zde).

Adam Levine a Javier Colon

Nova a Markíza uvedou soutěž Hlas ČeskoSlovenska na svých obrazovkách na jaře roku 2012. Do 28. listopadu se ještě můžete přihlásit i vy. Portál iDNES.cz ze svých čtenářů vybere dva, kteří přeskočí první castingy pěvecké soutěže a postoupí do užšího výběru. Přihlašovací formulář najdete zde.

Pro přihlášení do soutěže připojte také nahrávku svého zpěvu v délce 1 - 1,3 min., velikost do 50 MB, ve formátu MP3, MPG, AVI, WMV, MOV nebo 3GP. Poslat můžete i video, případně adresu vašeho videa na webu. Jedinou podmínkou soutěže je věk nad 16 let. Horní věková hranice není stanovena.