Nejkrásnější Evropankou je Němka

O pořadí rozhodovala porota, kterou vedla slovenská modelka Adriana Sklenaříková a ve které byli také přední francouzský šansoniér Charles Aznavour a módní návrhář Paco Rabanne.

Soutěž 36 krasavic z celé Evropy a některých přilehlých zemí vyzněla jednoznačně ve prospěch tmavovlásek. V první dvanáctce jich bylo devět a první pětici ovládly úplně. Do této skupiny se vedle Němky, Arménky a Slovenky dostaly ještě Angličanka a Francouzka.

Devatenáctiletá blondýnka Edita Hortová řekla, že je "strašně moc šťastná, protože dostat se do první dvanáctky je obrovský úspěch". V to, že by se dostala do první pětice, prý nedoufala.

Tatiana Krčméryová tvrdila, že nedoufala ani v první dvanáctku, takže už postup do ní bylo "velikánské překvapení". "A když mě potom vybrali do první pětky, bylo to úžasné, nezapomenutelný pocit," řekla Slovenka.

Adriana volila Němku

Velmi spokojená s postupem své krajanky až mezi pětici nejkrásnějších byla i Adriana Sklenaříková. "Byla velice přirozená, rozesmátá," hodnotila ji. Sama ale, jak řekla, tipovala reprezentantku Německa, která nakonec také zvítězila.

Dvaadvacetiletá čerstvá absolventka vysoké školy Shermine Shahrivarová je íránského původu. Korunku převzala po Maďarce Zsuzsanně Lakyové, která byla Miss Europe zvolena předloni. Loni se soutěž kvůli termínovým problémům neuskutečnila.

Vítězka dostala prémii 50 000 eur (1,5 milionu korun) a mezi dalšími trofejemi byl i náhrdelník známé klenotnické firmy Chopard v hodnotě 15 000 eur.

Sobotnímu něco víc než dvouhodinovému programu předcházel měsíc intenzivních příprav v Tunisku a ve francouzských Alpách. Focení, natáčení spotů a rozhovorů a nácvik tanců nechaly dívkám jen velmi málo volného času. Česká zástupkyně Edita Hortová si chce Paříž aspoň trochu prohlédnout spolu s přítelem, profesionálním tanečníkem Petrem Porubským, v neděli. "Chci vidět Eiffelovku, nějaké obchody," řekla loňská druhá vicemiss. Domů se vrací v neděli večer.