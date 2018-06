Nejkrásnější dívky vesmíru čeká velká noc

Portoričané většinou tipují latinskoamerické soutěžící, především Peruánku Vivianu Rivasovou a Kolumbijku Andreu Nocetiovou, nicméně bez šancí není například ani Nigerijka Agbani Daregová. Nadějí na zisk titulu jubilejní 50. Miss Universe žije také portorická kráska Denise Quiňonesová, která již získala cenu pro nejfotogeničtější uchazečku.

"Všichni si to budeme užívat a Portoriko vyhraje už jen tím, že na ostrov se bude upínat pozornost celého světa," poznamenala. Na karibský ostrov se výjimečně vypraví i zdejší hvězda pop-music Ricky Martin, jenž při ceremoniálu na předměstí Bayamon zazpívá dvě písně.



V porotě zasedne další portorický zpěvák Marc Anthony a jeho manželka Dayanara Torres, která titul Miss Universe získala v roce 1993. Celou show, která začíná ve 3:00 SELČ, budou mít možnost sledovat diváci ve 130 zemích. První ročník soutěže se konal na Long Beach v Kalifornii v roce 1952 a jejím vyhlašovatelem byla společnost vyrábějící koupací úbory.

Nyní ji pořádá Miss Universe Organization, jejímiž majiteli jsou známý americký podnikatel Donald Trump a televizní společnost CBS. Páteční přehlídka je vyvrcholením třítýdenního maratónu zkoušek a vedlejších soutěží, mezi nimiž se již minulou neděli konalo předběžné kolo promenády v plavkách a večerních róbách a tento týden osobní rozhovory s krasavicemi.

"Je to pro ně vyčerpávající. Jsou každý den na nohou až do pozdního večera a po celý den musejí vypadat co nejlépe," poznamenal jeden z organizátorů. Že je to "velice únavné", připouštějí i samotné kandidátky. Ačkoliv celá podívaná vypadá jako jeden velký "šoubyznys", některé země Latinské Ameriky, karibské oblasti a Asie ji berou docela vážně. Pro některé rozvojové země, pokud jejich zástupkyně vyhraje, to totiž může být zdrojem národní hrdosti a příležitostí zviditelnit se na mapě světa.

Soutěžící se tradičně stávají terčem kritiky feministek, podle nichž se při přehlídce ženy stávají pouhým objektem podívané většinou pro dychtivé mužské oči. Nicméně Miss Universe Organization se v posledních letech snaží tuto image poněkud zastínit tak, aby nebyla u slečen posuzována pouze krása, ale i duševní schopnosti.

Vítězka, která nahradí na trůnu loňskou Miss Indku Laru Duttovou, se bude muset vpravit do role ženy nejen krásné, ale také společensky aktivní například jako mluvčí charitativních akcí typu boje proti AIDS.