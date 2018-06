Nejkrásnější dívkou vesmíru je Portoričanka

Do klání mezi 77 účastnicemi se přihlásila i Češka Petra Kocarová, ale nedostala se do užšího výběru deseti semifinalistek, z nichž osmičlenná porota vybrala pět finalistek a nakonec vítězku. Dívky se promenovaly v plavkách, předvedly večerní šaty podle vlastního návrhu a nakonec odpovídaly na dotaz, jakou chybu ve svém životě by nejraději napravily.

Hnědovlasá portorická krasavice v bílé večerní róbě s hlubokým výstřihem a se zářivým úsměvem odpověděla, že každá zkušenost ji něčemu přiučila. "Ničeho nelituji," řekla nakonec směrem k jásajícím davům, které propukly ve frenetický potlesk, když ji porotci vyhlásili vítězkou.

Portoriko je volně přidruženým státem americké federace, nicméně rádo dává na odiv silnou hispánskou identitu, kterou prezentují vedle Rickyho Martina další celebrity jako Jennifer Lopezová a nositel oscarového ocenění, herec Benicio del Toro. Mezi porotci byli mimo jiných portorický rodák, salsový zpěvák Marc Anthony, Miss Universe za rok 1993 Dayanara Torres Munizová a Kel Gleason, účastník známé televizní soutěže o skupinovém přežití na pustém ostrově.

Nová královna krásy vyhrála balík cen v hodnotě asi 250.000 dolarů a samozřejmě ji čekají nabídky modelingových firem. Navíc musí strávit rok svého "kralování" v New Yorku jako představitelka Organizace Miss Universe. Nová kráska světa se, jak bývá zvykem, zapojí do charitativních a společensky prospěšných aktivit. Korunku převzala z "hlavy" loňské královny, Indky Lary Duttové.

Ta navštívila 42 zemí, pomáhala v boji proti chorobě AIDS a jako zvláštní vyslanec Spojených národů se brala za práva žen na rozhodování o těhotenství a potratu. Quiňonesová, která je studentkou novinařiny na Portorické univerzitě, v předsoutěžním profilu uvedla, že chce uspět v zábavním průmyslu a případně zahájit vlastní televizní show.

Do užšího pětičlenného kola se už tradičně dostaly vedle tří laureátek ještě dvaadvacetiletá miss Indie Celina Jaitleová a osmnáctiletá miss Venezuely Eva Ekvallová. Z širšího desetičlenného výběru vypadly Eva Sisová ze Španělska, Agbani Daregová ze Nigérie, Ilanit Leviová z Izraele, Oksana Kaladjerecová z Ruska a Elodie Gossuinová z Francie.

Oslňující podívané předcházela několikatýdenní příprava, při níž dívky pilovaly taneční kreace, vznosnou chůzi a řečnické dovednosti. V tomto nácvikovém období se také rozhodovalo, které z dívek postoupí dále. Finálový večer letos uváděla dvojice modelek, Elle McPhersonová a Naomi Campbellová. Všechny pak rozezpíval zpěvák Ricky Martin.

Organizaci Miss Universe, kterou bude Quiňonesová zastupovat, vlastní společně americká televizní stanice CBS a realitní magnát Donald Trump, který přicestoval do Portorika ve čtvrtek.