Nejkrásnější dívkou světa se stala Nigerijka

Litoměřice, 19 let, Ryby, modré oči, oblíbené jídlo: Kuřecí maso, zelenina

Výška 173, Váha 56, Míry 86-60-89

Studuje gymnázium.

Ke studiu má kladný vztah.

Žije v harmonické rodině s rodiči a dvěma sestrami.

Do soutěže se přihlásila sama, aby navázala nová přátelství, potkala zajímavé lidi, nakoukla do zákulisí modelingu a splnila přání rodičů.

Hovoří plynule anglicky a německy.

Mezi její koníčky a záliby patří: Hudba, tanec, intenzivně se věnuje studiu cizích jazyků. Má ráda děti. Rekreačně sportuje (volejbal, tenis, aerobik).

Její partner by měl být tolerantní, zodpovědný, inteligentní. Měl by mít rád děti a umět se postarat o rodinu.

Umí se radovat z maličkostí.

Ráda navštěvuje Prahu a Máchovo jezero, ale nejraději má rodné Litoměřice. Myslí, že každá země má kouzlo. Zatím navštívila: Anglii, Norsko, Švýcarsko, Řecko, Itálii, Německo a Slovensko. Ráda by se podívala do Ameriky.

Přála by si složit maturitu, uspět v MISS, pokračovat ve studiu na VŠ ekonomické. Po škole cestovat.