Nejkrásnější Češky světa: v čem jsou tak jedinečné?

Své celebrity už měly po boku i Eva Herzigová, Karolína Kurková, Alena Šeredová, Veronika Vařeková nebo Pavlína Pořízková. V čem jsou Češky tak jedinečné?

Když vyšlo dosud největší číslo nejdůležitějšího módního časopisu na světě, amerického Vogue, bylo na úvodní straně devět modelek. Titulek zněl: Nejlepší supermodelky příští generace. Byly to nejúspěšnější, nejžádanější a nejkrásnější dívky současnosti, které mají pro dalších deset let být nové Naomi, Cindy či Claudie.

Dvě z těchto devíti mladých žen byly Češky. Karolína Kurková a Hana Soukupová. Žádná jiná země neměla na titulní straně největší módní autority takové zastoupení. V žádné jiné zemi totiž není tolik výjimečně nádherných žen, aby hned dvě z nich byly mezi absolutní špičkou.

„Češky jsou tak úspěšné, protože kromě vůle, odhodlání a profesionality má jejich krása jakýsi mysteriózní podtext,“ hodnotí španělský fotograf Marcel Gonzalez, který jako jeden z mála uznávaných módních fotografů fotí také v Česku. „Krása Češek má něco společného s Kunderou. Jsou tajemné, přitažlivé a hluboké. Mají okouzlující oči a umějí velmi dobře pracovat před kamerou - doslova ji svádějí.“

Trendy v kráse

Je velmi pravděpodobné, že už se nikdy nebude opakovat období, kdy světové kráse víc než deset let kralovalo několik stejných žen: Naomi Campbellová, Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová, Linda Evangelista, Christy Turlingtonová, Eva Herzigová a Helena Christensenová.

Tyto ženy si mezi sebou střídaly nejdůležitější zakázky a nikoho mezi sebe nepustily - ať už to bylo focení reklamních kampaní pro prestižní značky, titulní strany významných módních časopisů nebo lukrativní kosmetické kampaně. Bylo nemožné se mezi ně dostat a vlastně se to povedlo jen jediné modelce. Angličance Kate Mossové, která na trůnu nejdražší supermodelky vydržela dodnes.

V té době byla součástí této špičky jen jediná Češka. Eva Herzigová se díky některým kampaním (a hlavně té na Wonderbra, zvětšovací podprsenku) dostala mezi nejúspěšnější supermodelky a postupně se stala i mezinárodní celebritou. Uváděli ji jen křestním jménem, plnila stránky časopisů, vdala se za Tica Torrese, bubeníka tehdy velmi populární skupiny Bon Jovi.

Slušný úspěch zaznamenaly i další dvě krásné české tváře této generace - Daniela Peštová a Tereza Maxová. Zatímco Daniela byla svého času vysoko, Tereze se v podstatě nikdy nepodařilo uspět v Americe, což je pro modelku velmi důležité. Úplně první kráskou, která uspěla ve světě, byla ale Pavlína Pořízková. Té se to podařilo ještě před pádem komunismu díky tomu, že s rodiči složitě emigrovala do Švédska.

Hlavní je vydržet

Dneska je situace úplně jiná. Každá módní sezona, tedy každých šest měsíců, vynese na vrchol nový objev, dívku, která se pro toto období stane nejžádanější a nejobsazovanější. A teprve až pokud se udrží déle než dvě sezony, můžeme ji považovat za naději v obchodu s krásou.

„Musí ale kromě toho, že chodí přehlídky, dostat také zakázky na focení do módních časopisů a reklamní kampaně. Pak ji teprve můžeme považovat za supermodelku,“ popisuje uznávaný expert Saša Jány, majitel modelingové agentury Elite.

Nyní je tak daleko snazší se mezi špičku dostat, ale mnohem těžší se tam udržet. „Co bych chtěla ještě dokázat?“ ptala se Karolína Kurková ve svém prvním rozhovoru pro česká média v roce 2001. Bylo to poté, co měla za sebou všechny nejdůležitější mety v supermodelingu: titulní stranu americké Vogue, kampaně na nejluxusnější značky, milionové honoráře na den. „Že jsem nebyla jenom trend. Že se udržím i pro další sezony,“ odpověděla tehdy.

Zatím jako jediné z druhé generace krásných Češek se jí to povedlo. Z kategorie supermodelka se zvolna posunula do kategorie modelka-celebrita. Dává rozhovory, je hostem v nejslavnějších záfoto bavných pořadech, je tváří módních či kosmetických značek, chodí na společenské akce první kategorie. Oblečení už na přehlídkách moc nepředvádí a pečlivě si vybírá, kde svůj proslulý a velmi drahý úsměv ukáže. Podle nejnovějších zpráv bude Karolína hrát ve filmu Můj nejsvůdnější rok, který bude uveden příští rok.

Jediná, kdo jí šlape na paty, je rodačka z Karlových Varů Hana Soukupová. Ta patří mezi nejobsazovanější supermodelky vůbec, ale zatím není celebritou mimo svůj obor. Je to klasická kráska a její andělská tvář těžko kdy vyjde z módy, protože nepodléhá žádnému trendu. I to věděla obávaná šéfredaktorka americké Vogue, když Hanu dávala na onu titulní stranu určující devět nejdůležitějších supermodelek pro příštích deset let.

Trojici nejobsazovanějších českých supermodelek doplňuje ještě charizmatická Linda Vojtová. Vrcholu se blížila zejména před dvěma lety, kdy byla tváří značky Armani a Max Mara. Je proslulá tím, že se podobá jedné z nejúspěšnějších supermodelek, Němce Gisele Bundchenové. Přezdívá se jí Baby Gisele a přednedávnem to byla ona, koho si návrhářka Vivienne Westwoodová vybrala jako hlavní dívku, která bude otevírat její přehlídku na Pražském hradě.

Krása, nebo komerce?

Tyto tváře potkáte na stránkách s reklamou na ty nejluxusnější značky. Vzhledem k tomu, že jsou na vrcholu nebo hodně blízko, mají už všechny vyděláno tolik, že by s tím pohodlně vystačily do konce života.

Každá vlastní nejméně jeden byt v New Yorku (pokud jich mají víc, tak jako investici), který v těchto čtvrtích může stát milion dolarů. Na den berou kolem deseti tisíc dolarů (ano, dneska už kvůli deseti tisícům z té postele vstanou) a za kampaň dostávají statisíce - to podle prestiže. Pokud je to modelka kategorie Lindy Vojtové, může dostat například dvě, nebo tři sta tisíc. Za stejnou kampaň Karolína Kurková dostane i o milion dolarů víc.

Takže zatímco úspěšné modelky mohou mít majetek v hodnotě několika milionů dolarů, celebrity typu Kurkové si už sahají na desítky milionů.

Takové podmínky se však týkají jen naprosté špičky - dívka musí být nejen výjimečně krásná, vysoká a hubená, ale mít i příjemnou extrovertní povahu a odhodlanost. Ty velké peníze totiž neleží v supermodelingu, ale v takzvaném komerčním modelingu. Kromě Karolíny, Hany a Lindy je tu ještě skupina krásných Češek, jež sice nejsou tvářemi prestižních kampaní, často však mají diář nabitější než supermodelky.

Jsou to komerční modelky - většinou moc hezké ženy, které však ve své kráse nemají jeden malý, nepopsatelný moment přesahu, zvláštnosti či dech beroucí asymetrie. Často jsou veřejností považované za daleko krásnější než ty z řad supermodelek, zejména proto, že jejich krása je všeobecně srozumitelná. Tento rozdíl je nejlépe vidět na nejnovější vycházející hvězdě, jedenadvacetileté Marii Bartošové.

Mohli jsme ji vidět v kampaních na Benetton nebo Dior a momentálně patří mezi nejnadějnější nové tváře z Česka. Pro mnohé může být její krása nepochopitelná a ve srovnání například se Simonou Krainovou Bartošová u české veřejnosti tolik neuspěje. Realita vypadá tak, že Krainová vydělává peníze a Bartošová fotí prestižní kampaně.

Česká republika má takových žen ve světě desítky. Ty nejviditelnější uspěly v časopisech, jako například Sports Illustrated (Daniela Peštová, Veronika Vařeková, Petra Němcová), jiné v zahraničních televizích (Alena Šeredová). Je zajímavé, že mezi těmi, kdo chodí přehlídky ve světě, není s výjimkou Heleny Houdové jediná česká Miss nebo místní celebrita, které plní stránky domácích společenských časopisů.

Slavná modelka, slavný partner

Pokud se chce modelka přesunout do kategorie celebrita, potřebuje k tomu většinou slavného partnera. Dobře to věděla Gisele, když začala chodit s Leonardem DiCapriem, Heidi Klumová, když si vzala zpěváka Seala nebo Claudia Schifferová, když chodila s Davidem Copperfieldem.

U nás je průkopnice Ivana Trumpová, která si jako závodní lyžařka vzala realitního magnáta Donalda Trumpa. Eva Herzigová se vdala za bubeníka Bon Jovi, Alena Šeredová chodí s nejslavnějším brankářem Itálie Gigi Buffonem. Podle posledních informací má Petra Němcová vztah s americkou megastar Brucem Willisem a Veronika Vařeková je stále provdaná za úspěšného hokejistu Petra Nedvěda.

Přece jen je jedna modelka - celebrita, která si svoji slávu vydobyla i navzdory tomu, že zatím nemá slavného přítele: Karolína Kurková.