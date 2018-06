Nejkrásnější Češky míří do ciziny

Mezi modelkami zvučných jmen předváděla na módní přehlídce návrhářky z Benešova Věry Kocové i jedna, kterou poznal málokdo. Dcera Jana Rosáka Zuzana, absolventka kulturologie Filozofické fakulty UK.

Na slavnostní večer pozvala pořádající akciová společnost Agrofert také manžela Peštové, Pavola Haberu, a také Petera Dvorského či Jaroslava Svěceného.

Nekrásnější míří do Ameriky

Dvaatřicetiletá Peštová, rodačka z Teplic, která patří spolu s Evou Herzigovou a Karolinou Kurkovou k nejúspěšnějším a nejbohatším českým modelkám, má s Pavolem Haberou rok a půl starou dceru Ellu Joy Annu. Ačkoliv Vánoce strávila s rodinou v Čechách, žije kvůli práci už 13 let v New Yorku. Není to dávno, kdy celý svět obdivoval její půvaby na billboardech, na nichž spolu s Naomi Campbellovou propagovala luxusní prádlo.- více zde

Možná se natrvalo do Ameriky odstěhuje i "slovenská Ornella Mutiová" třiadvacetiletá Andrea Verešová. Návrat k bývalému milenci hokejistovi Jaromíru Jágrovi se ale nechystá. Andrea dostal před Vánocemi nabídku dělat tiskovou mluvčí velké americké produkční společnosti. Verešová zatím váhá.- více zde

Také třiadvacetiletá Kateřina Smržová už je jednou nohou v Americe. Celý podzim pracovala v New Yorku, kam ji po soutěži Miss Universe v Panamě pozval americký miliardář Donald Trump. - více zde



Přítelkyni fotbalisty Tomáše Rosického dvaadvacetiletou Radku Kocurovou to zase táhne do Německa, kam za Tomášem jezdí. A jaké má vysněné místo, kde by jednou chtěla žít? "U moře. Kdykoli tam jedu na dovolenou, těžko se mi odjíždí. Ale třeba by mě to omrzelo," říká půvabná Radka.



Zato Kateřina Stočesová má, jak se zdá, jiné ambice. Loni v říjnu se ve třiadvaceti letech provdala za pražského podnikatele Daniela Bezoušku a za hranice Česka ji nic netáhne. Stejně jako Kateřinu Průšovou, Miss ČR z roku 2004. Ta dokonce údajně kvůli špatné angličtině neodjela předloni na Miss Universe. Jejím nejbližším snem ještě nedávno nebylo nic nesplnitelného: Chtěla by se stát dívkou Playboye.