Nejhubenější žena světa má fanynky, které touží vypadat jako ona

Devětatřicetiletá Ruska žijící v Monaku Valeria chce pózováním pro fotografy upozornit na problém anorexie a otevřít oči dívkám, které se jí chtějí podobat.

"Dostávám dopisy od dívek, které chtějí, abych je naučila, jak takto vypadat. To mě přinutilo spustit kampaň proti anorexii. Nechci nikoho učit, jak umřít. Není to hra, není to legrace, je to tvůj život," vzkazuje Valeria dívkám, které přestaly jíst.

Sama začala hubnout jako teenager a anorexie jí zničila život. Stále ale věří, že se jí povede boj s nemocí vyhrát a jednou bude zase zdravá. Nevzdává se ani naděje na dítě.

Spolužáci si z Valerie dělali legraci, že má velké pozadí. Valeria Levitinová váží jen 27 kilo.

"Chci se podělit o svůj příběh, aby další dívky neopakovaly můj osud. Chci, aby mladí lidé žili šťastný a smysluplný život. Anorexie ze mě udělala osamělou, neatraktivní osobu, kterou ostatní opovrhují," cituje Levitinovou deník The Sun.

Při své výšce 172 centimetrů by měla Valeria podle odborníků vážit mezi 57 a 76 kilogramy. Místo toho má ale méně než polovinu nejnižší doporučené váhy.

Živí se pouze ovocem a jedním malým jídlem denně, většinou je to maso se zeleninou. Řadu potravin její tělo odmítá.

Valeria Levitinová stále věří, že se jednou uzdraví, aby mohla mít dítě.

Už deset let je sama. "Je těžké mít vztah, když si nemůžete užívat normální věci jako zajít do restaurace. Lidé nechtějí být s někým, kdo nemá náladu a není pozitivní."

Za svůj současný stav viní svou matku, která ji v dětství cepovala, aby nebyla obézní jako její příbuzní. Často ji vážila a hlídala, aby nepřibrala.

V šestnácti se přestěhovala s matkou a nevlastním otcem z Ruska do Ameriky, kde se cítila ještě víc pod tlakem. Spolužáci si dělali legraci z jejího pozadí. Věřila proto, že když bude hubená, zapadne. Přestala jíst cukr a sacharidy, až se dostala do stavu, kdy jí pocit spokojenosti přinášel jen další úbytek váhy.

Za posledních 10 let navštívila už 30 specialistů, ale žádný lékař jí nepomohl přibrat.

"Nejlepší léčba, jakou jsem našla, je říct si, že se chcete vyléčit. Cítila jsem se pak lépe, a když se cítíte lépe, vaše tělo se začne vracet do normálu. Není to tak, že když se přinutíte jíst, budete na tom líp. Jde o harmonii těla a duše," dodala Valerie, která se hodlá vrátit do Moskvy a věří, že se tam vyléčí.