Nejhorší na Patrickovi bylo jeho pití, říká vdova po Swayzem

Patrick Swayze zemřel loni v září na rakovinu slinivky břišní. Jeho žena Lisa Niemi byla po jeho smrti zdrcená (viz její vystoupení na konferenci o žalu). S médii téměř nemluvila. Až nyní se rozhodla odtajnit i nepříjemné aspekty svého soužití s hvězdou filmů Hříšný tanec nebo Duch.

"Pro mě tou nejhorší věcí na Patrickovi bylo jeho pití," řekla Niemi deníku The Times. "Když hodně pil, úplně mu to změnilo osobnost. Dokud byl střízlivý, byl to ten nejmilejší člověk na světě. Ale v opilosti mohl ublížit člověku i zvířeti. Nebylo dobré být poblíž," dodala.

Patrick Swayze prý v takových stavech donutil svou manželku několikrát utéct z domu uprostřed noci. Přes den neměla k útěku šanci. "Prostřelil by mi pneumatiky u auta," prohlásila Niemi.

Její muž se ale snažil se svou závislostí, která vyvrcholila v roce 2006, bojovat. Odešel do léčebny a i potom navštěvoval psychiatra. Pít ale přestal až poté, co se od něj manželka odstěhovala a pohrozila, že se nevrátí.

Sílu, s jakou dokázal zdolat démona alkoholu, prý ukazoval i v posledních měsících života, když bojoval se zákeřnou rakovinou. "Ukázal to nejlepší, co v něm bylo. Nikdy jsem neopustila pokoj, aniž bych mu řekla, že ho miluji. Ale pořád to nebylo dost," řekla Niemi, která nejvíc lituje toho, že se Swayzem neměla děti. Jediné, které spolu počali, totiž potratila ve třetím měsíci těhotenství.