Nejhorší je jíst neslanou opici, říká Jakub Vágner v Show Jana Krause

15:51 , aktualizováno 15:51

Jakub Vágner je jedním z mála Čechů, které si pozval Jay Leno do své legendární The Tonight Show. Teď si populární rybář vyzkouší, jak se dělá talkshow v Česku. S Janem Krausem probere, co nehoršího ochutnal v amazonském pralese, a na červenou pohovku usedne spolu se svou švagrovou Simonou Krainovou.