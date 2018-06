Nejen na dovolenou

Složit do jednoho zavazadla vše potřebné na dovolenou není jednoduché. Už proto, že vedle oblečení, bot a doplňků si ženy s sebou vozí i vysoušeč vlasů, spoustu kosmetiky - a také elektrické epilátory, zvlášť pokud odjíždějí na delší dobu. Jenže některé partie ženského těla jsou tak citlivé, že klasický elektrický epilátor nesnesou. A tak do kosmetické taštičky putují ještě nejrůznější krémy, »holítka« nebo vosky na odstranění nežádoucích chloupků v podpaží nebo v tříslech. Výrobci proto letos uvedli novinku, takzvaný epilátor »dva v jednom«, který má vyměnitelnou hlavici pro ostranění chloupků z citlivých partií těla. Epilační metoda pak využívá patentovaný systém Pain Softener, který představuje úzký pruh gumových hrotů umístěných před rotačními disky epilační halvy. Během epilace gumové hroty uvolňují pokožku jako při masáži, a snižují tak nepříjemné pocity na přijatelnou míru. I zde však platí, že každá epilace má být prováděna večer (nikoli po ranní sprše a před opalováním!) a na depilovaná místa nikdy nesmí přijít toaletní voda, a to ani bez alkoholu.