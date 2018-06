Nejdříve jsem slavného pradědečka odmítal

Pravnuk slavného francouzského spisovatele, autora mnoha knih, které dokázaly zaznamenat objevování světa i dětské sny mnoha dětí nejen ve Francii, ale i v dalších zemích, má jméno, které nikoho nesplete. Dnes osmatřicetiletý Francouz, který žije a pracuje v jihofrancouzském městě Avignon, je autorem verneovských reportáží, které se objeví na internetu už sedmého ledna roku 2001. Nejtěžší bylo ho zastihnout mezi francouzskými městy Nantes, Paříží, Toulonem či Amiensem.MF DNES: Mít slavného předka, to někdy nemusí být jednoduché, sláva přece není dědičná?Jean Jules Verne: S věkem se to srovná, ale pravda, když jsem byl mladý, nebylo to lehké každý den, nejdříve jsem svého slavného pradědečka prostě odmítal a v mém světě jsem ho považoval za naprostého cizince, nosit jeho jméno mi vadilo i ve škole jak v mých vztazích s učiteli, tak s některými spolužáky. Nakonec to bylo dost tíživé i v mém profesionálním životě. Chtěl jsem zpívat v Opeře a tam se těžko vysvětlovalo, proč by pravnuk slavného Julesa Vernea chtěl či měl proniknout do tohoto prostředí. Teprve dlouho potom s přibývajícími léty jsem začal objevovat svého pradědečka. Chtěl jsem ho lépe poznat, znovu a lépe pronikat do jeho díla, a tím jsem si ho vlastně stránku po stránce, to už bylo ve třiceti, vrátil do rodiny.MF DNES: Jak vlastně přišla na svět poslední dědečkova kniha Paříž dvacátého století, která byla od roku 1913 k nenalezení?Jean Jules Verne: Nebudete mi věřit, ale byla to opravdu náhoda. Když jsme se stěhovali z domu, jejž můj otec Michel Verne nechal postavit ve městě Toulonu, po jeho smrti v roce 1989, našli jsme v garáži velkou nedobytnou pokladnu, která sice byla celá léta zavřená, ale podle rodinného přesvědčení musela být prázdná. My navíc neměli ani klíč, ani jsme neznali tu příslušnou šifru k otevření. Nakonec za to mohou stěhováci, těm se totiž vůbec nechtělo tu pokladnu stěhovat, protože vážila nejméně devět set kilogramů. Ale z prodaného domu musela pryč zároveň s námi. Tak jsme zavolali odborníky z podniku, jenž ji před víc než sto lety vyrobil. Ale ani jim se nepodařilo ji otevřít. A tak nám navrhli použít dynamit, ale i to mělo háček. Když pokladnu necháte rozbít zezdola, výbuch zničí všechno, co je ve spodní přihrádce, a seshora to bude taky tak. Rozhodli jsme se pro hořejšek - a dopadlo to dobře. Co bylo nahoře nevím, ale ve spodní přihrádce byl ve starých deskách jakýsi rukopis. Je to zvláštní, tenkrát jsem toho o ztraceném pradědečkově rukopisu moc nevěděl, tak jsem ho uložil jen tak do skříně. A jak říkám dnes, bylo to zvláštní, můj otec právě tento rukopis neúspěšně hledal celý život a měl ho vlastně vedle sebe v garáži svého domu, který dal postavit, a kdybychom jej neprodávali, ani my bychom na tento rukopis vůbec nepřišli. O jeho významu a hodnotě jsem přece nevěděl ani já. A kdyby mě na to zcela náhodně neupozornil můj italský přítel, hrabě Gondolo, velký znalec pradědečkova díla a sběratel všeho, co s tím bylo spojené, tak bych ani já nedokázal odhadnout jeho skutečný význam. A tak jsme nakonec přece jen začali jednat s nakladateli.MF DNES: Zní to jako skutečná verneovka. Tím spíš, že i po sto třiceti letech nakladatelského zpoždění má tato kniha velký čtenářský úspěch - už více než 200 tisíc prodaných výtisků! Jaká jsou v ní další tajemství?Jean Jules Verne: Máte pravdu, Jules Verne tady dokonce předpovídá něco, co bylo v jeho době zcela nemyslitelné, totiž ústup francouzského jazyka před angličtinou, ale zároveň potvrzuje i pro dnešní Evropu další důležitý poznatek: jazyky sice mohou ustupovat, ale evropské národy si i nadále zachovají svá specifika i zvláštnosti.často stěhoval, pro mnohé uši to možná zní tak trochu "verneovsky". Vy také rád měníte svá bydliště?Jean Jules Verne: Víte, já nedokážu přilnout ke svému domu ve smyslu "domovském". Je to prostě místo, které odpovídá tomu, co právě dělám, když začnu něco jiného, přejdu bez lítosti jinam. Narodil jsem se v Toulonu, žil jsem tam pětadvacet let. Pak jsem se chtěl učit zpívat a žil šest let v Itálii. Můj profesor zemřel, šel jsem tedy za druhým do Paříže. A dnes jsem v Avignonu a myslím na Los Angeles. Moc se mi líbilo i městečko La Roque d´Anthéron nedaleko Aix en Provence. Víte, mají tam dobré piano a slušné hudební festivaly. Chtěl jsem opravdu prožít kariéru operního zpěváka. Dnes píšu, mám už hotové dvě divadelní hry, ale dostat je na scénu není lehké. Mám i jeden scénář na základě pradědečkova románu Mistress Branikan, ale to se bez Spojených států nedá udělat.MF DNES: Ale vraťme se k pradědečkovi a k jeho snům. Dva roky prázdnin - to vás neláká?Jean Jules Verne: Ano. Jeho knihy jsou přece napsány v devatenáctém století, ve století průmyslu a jeho rozvoje, kde přece na to, aby vás společnost sociálně uznávala, se muselo pracovat. Ale i on už tušil jiné časy, kde přijde na svět civilizace zábavy.MF DNES: Takže vlastně i to, že současná Francie, jako první v Evropě, si uzákonila pětatřicetihodinový pracovní týden, se může považovat za verneovské dědictví.Jean Jules Verne: Určitě. Ale já ještě musím vzpomenout na mé loňské pražské prázdniny. Praha je kouzelné město, moc se mně tam líbilo, navštívil jsem, kromě jedné, kde se právě nehrálo, opravdu všechny koncertní síně, slyšel vaši filharmonii a viděl všechny dostupné opery. Bylo to hezké. A já tam zase rád při nejbližší příležitosti přijedu.