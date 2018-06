Nejdřív tančil, teď oblékl Mušketýry

Původně v něm měl i tančit. Roman Šolc totiž vystudoval taneční konzervatoř a do minulé sezony byl členem baletu Národního divadla v Praze. Ke změně profese dospěl pragmaticky.

„Jako tanečníkovi mi hrozně vadilo, v čem tancuji, a protože jsem měl odmalička blízko k výtvarnu, řekl jsem si, že zkusím kostýmy navrhovat sám. Chtěl jsem je dělat tak, aby byly funkční a estetické zároveň, aby se v nich dalo dobře hýbat,“ vysvětluje.

Jeho první inscenací byla Marie Stuartovna v brněnském Národním divadle. Navrhl do ní přes stovku kostýmů a dostal za ně cenu Českého literárního fondu. Zaškolil se za pochodu. „Hodně mi pomohli v krejčovských dílnách, kde byli šikovní lidé,“ vzpomíná. „Ale dnes už bych je všechny udělal jinak.“

Do Tří mušketýrů vytvořil desítky návrhů, celkový počet kostýmů včetně alternací je dvě stě dvacet dva. Nejvíc převleků mají Milady a Královna, každá po pěti. Jsou ušity z kvalitních italských látek - saténů, sametů, aby vydržely alespoň tři sta padesát repríz. Tři dny po uvedení Mušketýrů bude mít Šolc v Brně premiéru Baletního večera na hudbu českých skladatelů a poté bude vymýšlet šaty pro Popelku do stejnojmenného baletu pražské Státní opery. A aby si užil i pohybu, vstoupí prý jako tanečník dodatečně do muzikálu Cats, který uvádí pražské Divadlo Milénium.