Nejdřív draze vykoupená, pak dobře uhašená žízeň

Netvořická hopoda pro uřícené cyklisty představuje oázu uprostřed pouště.

Takhle si připadá jako v sedmém nebi. Ne, hrdla orosených lahví vykukující z chladicího boxu vedle pípy nejsou fata morgana. V netvořické hospodě je chládek a příjemné šero. Mohou za to tlusté zdi staré radnice a malá okna, co začínají snad jen půl metru nad zemí. Krásně klenutý strop je opatřen klasickým válečkovým vzorkem. Vkus bytového architekta není dotčen - bytelný nábytek z tmavého dřeva se sem výborně hodí. Pro cyklisty je ovšem důležitější, že nikde není vidět typický doplněk venkovských krčem - stojan na kola! Kopečky přece jen bicyklu jako dopravnímu prostředku všedního dne nepřejí. Když se chce turista schvátit, prosím... Ale s tím, kde opřít a připoutat velociped, ať si poradí sám. Své okolí ovšem začnete vnímat, až když do vás zasyčí promptně donesený a řádně vychlazený ferdinand. Uáách! Pokud se začnete shánět po jídlu (opatrně, nenacpat se na cestu), osloví vás celkem slušná nabídka rozdělená do hotových jídel a minutek. Řízek s bramborem nebyl zlý, ale vepřová potěšila víc. Pět knedlíků, hodně zelí, přesně udělané maso. Zdá se, že je lepší vybrat z hotovek - pokud jsou ještě na plotně. (I když, třeba vepřová směs "Inferno" zní slibně.) Ceny kolem čtyřiceti, minutky od pětasedmdesáti korun. Na radnici, respektive v lokále pod ní, bývá živo a Netvořičtí ukazují, že se umějí bavit i bez televize. Obec drží hasičskou tradici (první stříkačka zakoupena roku 1882, píše Netvořický zpravodaj); a po takových hasičských závodech, to už je skoro cyklistická žízeň! Nastává chvíle, kdy vynikne pilná obsluha. Pan výčepní, podporován ve špičce servírkou, drží výtečné tempo. Pořekadlo "Malá hospoda uživí tři velký lenochy" tu určitě není namístě. Chuť první sklenice sice vyprahlý cyklista nevnímá, ale i když pije druhou nebo třetí, nebude se nijak ošklibovat. Že šlo zmodernizované benešovské pivo nahoru, o tom není pochyb. Je tu fajn. Ale pozor, než šlápnete do pedálů a vyrazíte dál. Myslete, co bude pak!NA RADNICI, Netvořice, okres Benešov. Otevřeno pondělí - pátek 9-22 hod., sobota 10-23 hod., neděle asi 11-23 hod. Osm stolů plus radniční salonek, další plastové stolky před hospodou.Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíce. Útratu si platí autoři sami, o hodnocení obsluha hospody neví.