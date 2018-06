Nejdražší večeři na světě platil Čech

Objevit se v Guinnessově knize rekordů je pro Čecha stejná čest jako pro Angličana získat šlechtický titul. Podařilo se to Martině Navrátilové, Heleně Sukové i desetibojaři Tomáši Dvořákovi. Jako největší stadion světa tu figuruje i Strahov a jako největší historický hrad světa Pražský hrad. To jsou údaje, ke kterým se hrdě hlásíme. Ale nejsou jediné. Další česká senzace zůstává pro mnohé utajena.Pro fanoušky určitého oboru se objevují na trhu tematické tituly, jako je Guinnessova kniha filmu, svateb, špionáže nebo přírodních krás. Přesto je stále bezkonkurenčně nejoblíbenější pestrá paleta kmenových Guinnessových světových rekordů (tak byla kniha nedávno oficiálně přejmenována z Guinnessovy knihy světových rekordů) ve dvou hlavních podobách. Obsáhlejší, angloamerická věnuje hodně místa třeba kriketu nebo pojídání sušenek, o kterých Evropan nikdy ani neslyšel. Proto Guiness tiskne ještě vydání mezinárodní. Obě knihy se každoročně obměňují podle toho, jaké nové rekordy vznikají.Jen několik málo stálic se tu udrží více let za sebou. Jsou to ty, nad kterými žasne nejen čtenář, ale které vyrazily dech i výběrové komisi rekordů. Ve vydání na rok 2002 se již potřetí opakuje zpráva o nejdražší večeři světa. V září 1997 utratili tři hosté v londýnské restauraci La Gavroche astronomickou částku 20 945 dolarů a 20 centů. Jídlo vyšlo na pouhých 345 dolarů a 92 centů, doutníky a destiláty stály 1352 dolarů a zbývajících 19 248 dolarů připadlo na šest lahví vína. Nejdražší víno - Romanée-Conti 1985 za 7920 dolarů - se zákazníkům prý zdálo „trochu mladé“, a tak je věnovali personálu. Kniha už sice diskrétně neuvádí, kdo platil, ale Češi jeho jméno dobře znají. Nebyl to nikdo jiný než zakladatel harvardských fondů Viktor Kožený.Namátkou otevřené Guinnessovy světové rekordy například prozradí, že nejdražší hokejový puk světa je z platiny a diamantů a stojí milion dolarů. Ale také to, že Američan Terry Anderson drží rekord jako nejdéle držené rukojmí. Teroristé Hizballáhu jej v Bejrútu drželi v zajetí celých 2454 dnů. Po návratu domů poprvé spatřil šestiletou dceru, která se narodila krátce po jeho únosu. Vidíte, jak vypadá technický bestseller nové doby: kapesní detektor pachu z úst. Zatrnete, když čtete, jak si Nicholas Cage pro roli upíra dal vytrhnout dva zuby bez umrtvení. Dozvíte se, jak sbírat panenky Barbie, aby se z vás stali milionáři. Kniha prozradí, kdo je nejbohatší dosud nezadaná partie světa.Shoda jmen u vydavatele knihy rekordů a výrobce slavného irského piva není náhodná. Po Arthuru Guinnessovi, který začal v Dublinu roku 1759 vařit tmavý porter, zdědili potomci i jeho vysoce vyvinutý smysl pro reklamu. A pávě v reklamním oddělení Guinessova pivovaru se zrodila myšlenka knihy rekordů - jako nezbytné pomůcky pro nadšené pivaře.Legenda vypráví o vášnivém lovci siru Hughu Beaverovi, který se po honu nechal zatáhnout do debaty o tom, zda je kulík zlatý nejrychlejším evropským lovným ptákem. Jindy při podobné příležitosti přišla řeč na to, jestli je tetřev rychlejší než kulík. A protože byl sir Hugh generálním ředitelem pivovarnické společnosti Guinness, uvažoval dál. Napadlo ho, že podobných témat, která lidé probírají v hospodě u piva, je mnohem víc. Kdyby existovala kniha, která by shromažďovala odpovědi na ně, mohl by to být nejen obchodní úspěch, ale i další reklama na jeho pivo. Oslovil tedy informační agenturu, kterou si založili bratři McWhirterovi, dvojčata známá z různých atletických soutěží. Agentura začala okamžitě shromažďovat pozoruhodné údaje o lidstvu a Zemi. Po roce pilné práce spatřila v létě roku 1955 světlo světa první encyklopedie rekordů. Čestné místo v ní vzhledem k atleticky založeným autorům patřilo sportovním výkonům - a patří dodnes. Největší triumf oslavila Guinnessova kniha rekordů v roce 1974, kdy se sama ocitla na svých vlastních stránkách. Stala se v Anglii nejprodávanější knihou podléhající autorským právům.Chci tam být!Ústřední redakce Guinnessových rekordů shromažďuje informace o raritách a výkonech z celého světa. Je jich mnohonásobně víc, než může knižní vydání pojmout. Proto jsou biblí všech rekordmaniaků jejich webové stránky. Ty dnes umožňují zájemci průběžně sledovat, zda rekord, který přihlásil, už prošel schvalovacím řízením a na cestě poštou je jeho certifikát.Horší než vyřizovat korespondenci je však samo ověřování každého překládaného údaje. „Naše překladatelka má naštěstí irského přítele,“ prozrazuje Slávka Poberová, „ten většinou dokáže hlavolam, na který jsou naše středoevropské znalosti krátké, vyluštit. Ale jednou také selhal, když nevěděl, že 'stick of rock' je cukrový špalek. To jsme se museli dopídit jinde.“ Heslo o rychlostním pojídání špalků se tedy v českém vydání nakonec objevilo. Stejně jako mnohé české rekordy, které zatím Guinnessův certifikát ještě nezískaly, ale splňují podmínky.Každý rok dodává čerstvou zásilku takových údajů agentura Dobrý den z Pelhřimova. Ta vedle ztřeštěností, jako je největší počet mašlí na velikonoční pomlázce nebo množství snědených syrečků, uvádí třeba i akrobatické výkony kterých dosáhli naši vozíčkáři.* České vydání „guinnessovky“ je výjimečným dokumentem, který autenticky mapuje, jak se Česká republika přibližuje světu. Ještě před deseti lety bylo nutné u hesla Největší sushi vysvětlit, o jakou záhadnou japonskou lahůdku jde. 