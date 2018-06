Nejdelší hlavolam na světě je z Čech

Hlavolam je vyřezán ze dřeva, ručně lupínkovou pilkou, na principu klasických puzzle a Jahodář nad jeho výrobou po večerech strávil 10 měsíců (od ledna do října 2001).

Hlavolam byl ve čtvrtek 3. ledna postaven v osmnácti řadách po necelých devětadvaceti metrech ve vlašimské sportovní hale a v patnáct hodin byl za účasti notáře, přeměřen přítomným zástupcem pelhřimovské agentury Dobrý den, která se zabývá kuriozitami a rekordy.

Více než půlkilometrový hlavolam s nejvíce dílky na světě bude zapsán do Guinnessovy knihy rekordů České republiky a zároveň také do celosvětové Guinnessovy knihy rekordů.

Oldřich Jahodář by rád hlavolam věnoval britské královně matce Elizabeth, o níž je známo, že ráda staví puzzle a ostatní hlavolamy. Již kontaktoval britskou ambasádu v Praze, kde požádal o zprostředkování předání daru, který by královna matka jistě ocenila, ale bohužel se mu ještě nedostalo žádného konkrétního vyjádření, takže se pokusí sehnat královnu matku na vlastní pěst.

Vlašimský Oldřich Jahodář se svému koníčku věnuje již sedmnáct let a své výtvory také prodává v menších velikostech a do budoucna chystá pouze odvetu v případě, že ho někdo překoná. Jeho první pokus (197 metrů a 63 centimetrů) o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů z roku 1995 je dnes vystaven v pelhřimovském Muzeu kuriozit a rekordů, druhý hlavolam našel své útočiště ve vlašimském zámku.