Nejde o to, aby se neučilo

SvátkySoutěže a hry, kdy se jde do kina a odpadá vyučování: to je představa nejen českých dětí, jak oslavit 1. červen - Mezinárodní den dětí. Ale poslání svátku dětí bylo původně úplně jiné: žádal ochranu dětí před hrozbou války, všestrannou péči o jejich zdraví nebo výchovu a vzdělání v zásadách demokratismu. S nápadem slavit den dětí přišly Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže - to se psal rok 1949. Už o rok později si tento svátek připomněli asi v padesáti zemích včetně tehdejšího Československa. Jak psala Mladá fronta 1. června 1950, podepsalo stockholmskou rezoluci devět milionů lidí včetně školních dětí. "Proto se rozhodli členové mezinárodních organisací mládeže, žen a školských pracovníků, že zasvětí jeden den v roce dětem a zvolili 1. červen, který nazvali Mezinárodním dnem dětí. Dnešní den je tedy prvním dnem věnovaným dětem celého světa," popisoval deník událost. Natrvalo bylo pak tato datum určeno jako dětský svátek na Mezinárodní konferenci na obranu dětí, která se konala ve Vídni roku 1952. Příštího roku už se slavilo v šedesáti zemích. Volání po právech dítěte bylo vyslyšeno v listopadu roku 1959, kdy Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci dětských práv. Ta dává dětem právo na zdravý a normální vývoj v podmínkách svobody, zakotvuje mimo jiné právo na zvláštní ochranu, na jméno a občanství, na sociální zabezpečení, patřičnou stravu, obydlí, lékařskou péči, na stejné možnosti vzdělání. Na tento dokument navazuje Úmluva o právech dítěte z roku 1989, kterou opět přijalo Valné shromáždění OSN. Tehdejší Československá republika ji ratifikovala v roce 1991 a po dělení federace přešla i do právního řádu České republiky. Tato úmluva zahrnuje práva dětí na celém světě, a to s ohledem na etnická a místní specifika.