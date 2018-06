Nejde o krk, ale o límec

Zatímco mladí muži dávají přednost košilím s rozhalenkou, lidé pohybující se v obchodních a finančních kruzích zůstávají u klasické košile doplněné dobře uvázanou kravatou.

Mnohem vhodnější jsou v tomto případě užší a delší límce z měkčího materiálu. Dříve se u nich často používaly propínací knoflíčky, ty však mizí. Pokud máte dlouhý a hubený krk, pak si určitě nepořizujte dlouhý límec s úzkými cípy u sebe. Vyhnete se tak opatrným dotazům na vaše zdraví či podezření z anorexie. Naopak si můžete dopřát poslední módní novinku, a tou je »žralok«. Jde o široce rozevřený límec, u něhož špičky zabíhají až pod klopu saka. Někdy se také hovoří o takzvaném francouzském límci. Je elegantní a působí velmi zajímavě, má ovšem velké požadavky na vázání kravaty - tady se všechny prohřešky objeví jako pod mikroskopem. Nejjednodušší to mají samozřejmě muži s postavou a krkem přiměřenými, kteří si mohou dovolit i takzvaný zvýšený průkrčník. Ti mladší - alespoň občas - ho ovšem rádi zamění za košili s rozhalenkou, která se dnes nosí i do obleků. Klasický límec může nahradit i stojáček. Platí zde pak jedno - do kvalitního obleku patří kvalitní košile.Zatímco mladí muži dávají přednost košilím s rozhalenkou, lidé pohybující se v obchodních a finančních kruzích zůstávají u klasické košile doplněné dobře uvázanou kravatou. Bílou košilí se nic nezkazí, trend je ovšem košile a oblek takzvaně tón v tónu. V tmavomodrém obleku vypadá dobře blankytně modrá košile doplněná kravatou s drobným vzorem nebo jednobarevná z čistého hedvábí a s jemným lurexovým leskem.Ležatý široký límec je velmi elegantní, ale nesvědčí tělnatým mužům se širším krkem. Těm nesluší ani vysoký průkrčník.