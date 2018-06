Zajímalo vás v roce 2015: Nemocný Gott, rozchod Borhyové i prsa Erbové

Místo svatby rozchod

Mají spolu dceru Lindu a plánovali svatbu. Místo toho ale moderátorská dvojice Lucie Borhyová (37) a Michal Hrdlička (26) v říjnu po třech letech společného života oznámila rozchod (více zde). Ani jeden nejdřív nechtěl důvod rozchodu komentovat, údajně ale za něj mohla nevěra moderátora. Ten později na sociální síti napsal, že si přestali rozumět.

„Rozchod s Lucií není bleskem z čistého nebe, stejně jako náš vztah neprošel krizí až teď. Opakovaně jsem se do něj vracel, ale činit tak vlastně jen a pouze kvůli naší malé princezně prostě nemělo cenu, a tak jsem z vlastní vůle zvolil definitivu. Přestali jsme si rozumět a zjistili, že naše povahy dohromady nepůjdou. Víc za tím není, i kdyby se bulvár zbláznil, ale to vem čert,“ napsal Hrdlička.



Nemocný Zlatý slavík

Zpěvák Karel Gott (76) musel být na konci října převezen do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Jeho manažerka oznámila, že zpěvák ruší plánované koncerty a nechce svůj zdravotní stav komentovat.

Zpěvákova manželka Ivana později na jeho žádost oznámila, že bojuje se zhoubným nádorovým onemocněním mízních uzlin. Gott po operaci pro své fanoušky a příznivce nahrál vzkaz, v němž jim poděkoval za podporu.

„Vážení a milí příznivci, mí milí přátelé a kamarádi z branže, se kterými spolupracuji, díky vám za všechny vzkazy s přáním brzkého uzdravení. Dodává mi to opravdu velkou sílu, odvahu s tím bojovat při docela náročné léčbě. Doufám, že se zase brzy všichni uvidíme, v lepších časech. Váš Karel,“ vzkázal zpěvák přes svůj Facebook.

Po propuštění z nemocnice se objevil na předávání hudebních cen, kde získal svého 40. Zlatého slavíka. Nyní zpěvák podstupuje chemoterapii a připustil, že si neumí představit, že by znovu zpíval (více zde).

VIDEO: Karel Gott děkuje za podporu v boji s nemocí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poškrábané auto Landy

Zpěvák Daniel Landa (46) se v srpnu tajně sešel s klukem, který mu na konci července dlažební kostkou poškrábal lak jeho luxusního porsche. Protože je Petr V. nezletilý, na schůzku s Landou přišla i jeho matka. Hudebník se nakonec rozhodl, že stáhne veškerá obvinění (více zde).

„Potkali jsme se mezi šesti očima. Byl jsem tam já, on a jeho maminka. Dlouho jsme mluvili, kluk si vše uvědomil v plném rozsahu, tím pádem stahuji obvinění. Věc pro média a další považují za vyřešenou,“ sdělil zpěvák, který už dříve překvapil prohlášením, ve kterém krotil vášně svých fanoušků, kteří mladému výtržníkovi slibovali pomstu.

Saudková a žaloba na Fotografa

Film Fotograf o Janu Saudkovi ukazuje jeho bývalou přítelkyni Sáru Saudkovou jako zlatokopku, která k němu přišla bez ničeho a okradla o vše. Samotná Sára i její přítel Samuel Saudek se nařčením z filmu smějí. Přesto ale zvažovali žalobu.

„Když po vás bude nějaký chlap plivat, i když ho máte ráda, tak vás to přestane bavit. Už překročil meze. V momentě, kdy po vás někdo vyjede, tak je vaší povinností se bránit,“ řekla Saudková, která film neviděla, ale četla scénář.

„Na mě celý scénář dělá dojem, že ten film byl vytvořen s mimořádně silnou touhou se mi pomstít, takže byla vytvořena zlá Sára, která je ztělesněním veškerých špatností a hamižnosti a zákeřnosti. Jan je člověk, který má přerostlé ego. Osobně si myslím, že se nikdy nesrovnal s tím, že jsem od něj odešla. Jsem jediná žena jeho života, která kdy od něj odešla.“



VIDEO: Saudková: Film je nesmysl, Saudek si vymýšlí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvednutá prsa modelky

Modelka Vlaďka Erbová (33) se na jaře rozhodla, že si nechá upravit poprsí. Nebyla totiž spokojená s tvarem po porodu a kojení, kdy výrazně zhubla. Jde už o její třetí plastiku prsou.

„Jdeme dělat stejné věci, co jsme dělali před asi šesti lety. Dá se říct, že po porodu Markuska, kdy jsem i kojila, u mě byl velký pokles váhy. V těhotenství jsem nabrala 22 kilo a 27 jsem zhubla. Pořád nemám takových pět kilo své původní váhy a to udělalo své. V zásadě mám prsa pořád krásná, ale jedno má větší pokles než to druhé,“ prozradila modelka v březnu (více zde).



VIDEO: Modelka Erbová si nechala zvednout prsa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvojčata sdílejí jednoho přítele

Sestry Lucy a Anna DeCinqueovy (28) z australského Perthu dostaly v japonské televizi označení „nejidentičtější dvojčata světa.“ Těžko ale posuzovat jejich skutečnou podobu, obě totiž mají za sebou řadu plastických operací, za které utratily kolem pěti milionů korun. Lucy a Anna žijí naprosto shodný život. Spí ve stejné posteli a chodí s jedním mužem.

„Měly jsme v minulosti rozdílné partnery, ale takto je to mnohem jednodušší a je to úžasné. Máme stejný vkus ve všem, takže je jasné, že se nám budou líbit i stejní kluci,“ říkají (více zde).

Ženatý miliardář

Miliardář, matematik a filantrop Karel Janeček (42) v květnu šokoval, když se navzdory svým odmítavým postojům k manželství oženil. Zastánce mnohoženství si vzal Tunisanku žijící v Paříži Mariem Mhadhbi (31). Seznámili se na konferenci v Paříži (více o seznámení zde).

„Podlomila se mi kolena. Stála tam nejkrásnější žena, jakou jsem kdy viděl, a obhajovala tam moji myšlenku. Byl jsem jí totálně ohromený,” řekl Janeček, kterému se s druhou manželkou v prosinci narodil syn Karel Yanis Nour.