Nejchlupatější muž planety se nechá epilovat laserem

Tělo Yu Zhenhuana je pokryto z 96 % chlupy. Tato anomálie mu přinesla řadu starostí. "Měl jsem se svou chlupatostí už odmalička mnoho psychických i fyzických problémů," říká muž, jehož řasy jsou tak dlouhé, že zakrývají jeho oči.

Dětství prožíval velmi těžce. "Lidé se mi smáli a říkali mi ‚jeskynní muž‘. Tehdy jsem na ně házel kameny a bojoval, ale když jsem dospěl, naučil jsem se, jak to překonat," řekl Yu.

V roce 2002 se stal nejchlupatějším mužem planety a rozhodl se využít svou právě nabytou popularitu pro kariéru zpěváka. "Když se mi lidé smějí, nejlepší obranou je ukázat jim své schopnosti a dokázat tak, že jsem platným členem společnosti," říká Yu, který rád hraje na kytaru, učí se na saxofon, zpívá a chce začít skládat svoje texty.

Chlupatý muž zpívá hlavně po barech a hospodách a tam taky potkal svou první přítelkyni. Po třech letech se ovšem rozešli, takže Yu se teď snaží najít novou ženu přes internet. Věří, že on-line seznamování je pro něj tou nejlepší příležitostí, jak najít partnerku. Potenciální přítelkyně předem ví, jak vypadá, a vyhne se tak šoku z prvního setkání.

I když Yu věří, že chlupatost nebude překážkou v navázání nového vztahu, rozhodl se pro laserovou operaci. "Připadám si jako King Kong," psal nejchlupatější muž planety na svých stránkách. "Škaredý, ale s něžným srdcem."

Yu Zhenhuan má za sebou už pět operací, při nichž mu byly odstraněny chlupy z nosu a uší, které omezovaly jeho dýchání a sluch. Podstoupil také operaci dásní, které přerůstaly přes jeho zuby.

O své prvenství v chlupatosti ovšem Číňan přišel. Jeho rekord totiž překonali dva mexičtí bratři, Victor a Gabriel Ramos Gomesovi, kteří mají chlupy pokryto 98 procent těla. Oba trpí hypertrichózou.

Yu by si prý nejradši své chlupy nechal, ale to by musel žít v jiné době. "Lituji, že jsem se nenarodil dřív. V dobách, kdy ještě byly chlupy důkazem mužnosti," řekl Yu Zhenhuan, který ví, že v době metrosexuálů není moderní ani sebemenší porost.