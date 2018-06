Nejbohatší dívka utekla s milencem

Athina totiž utekla do Brazílie. Navíc s milencem, s nímž se hodlá co nejdříve zasnoubit. Jmenuje se Almaro de Miranda Neto, je o plných dvanáct let starší a k tomu rozvedený.

Pyšní se ovšem bronzovou medailí z olympijských her v Sydney, již získal v jezdeckých disciplínách. Ostatně, Onassisově vnučce nabídl řecký olympijský výbor jedno z míst v týmu, který bude hájit barvy země na OH v roce 2004.

Právě láska ke koním Athinu a Almara spojila. Seznámili se díky společnému trenérovi Nelsonu Pessoovi, jenž si to dnes spíš vyčítá. Za zlé mu to však má hlavně bývalá Almarova manželka, jež podezírá svého exchotě ze zištnosti.

Někdejší modelka Sibele Dorsová, která je matkou dvouleté dcerky, tvrdí: "Náš rozchod zdůvodnil tím, že s ním nechci žít v Evropě. Svou roli ale určitě sehrály peníze. Vyměnil mě za ně. Athina mu může koupit jakéhokoli koně. Já na to nemám."

I když budoucí rozvedený zeť nesplňuje právě otcovy představy, Thierry Roussel nechce nijak bránit dceřinu štěstí. Dokonce jí dal i souhlas. Doufá možná, stejně jako Athinini přátelé, že jde o pouhou vzpouru proti sešněrovanému životu, jejž dostala do vínku. A že prohlédne dřív, než bude pozdě.