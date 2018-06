Nej svatby podle čtenářů iDNES.cz: Véčkaři, tenisté a registrovaní gayové

Pokud plánujete v tomto roce svatbu, můžete se inspirovat známými osobnostmi. Anketa ukázala, že nejvíc lidí by chtělo mít svatbu na luxusním zámečku Mcely, plnou tradičních rituálů včetně vypouštění bílých holubic, a s nějakým netradičním svatebním darem, jako je let vrtulníkem.

Takovou svatbu měli místopředsedkyně Sněmovny Kateřina Klasnová a ministr dopravy Vít Bárta z Věcí veřejných, kteří vyhráli anketu o nejhezčí hvězdnou svatbu roku s velkým náskokem.

O něco méně čtenářů hlasovalo pro svatbu v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, kde vešli do manželství tenisté Nicole Vaidišová a Radek Štěpánek.

Třetí nejhezčí svatební den měli podle vás registrovaní partneři Yemi A.D. a Jaromír Smetana, ačkoli právně byly jejich životy spojeny už o den dříve.

Ani tyto hvězdné cesty k oltáři ale nedokázaly zahýbat statistikou, podle níž počet svateb v Česku neustále klesá. V roce 2010 bylo podle Českého statistického úřadu dokonce historicky nejméně sňatků od roku 1919. "Intenzita sňatečnosti dlouhodobě klesá a navíc početně silná generace ze sedmdesátých let již většinou věk pro svatbu překročila," vysvětlil nové minimum Český statistický úřad.

Jaký bude rok 2011? Pozor na jedničky

Rok 2011 bude ve znamení "královských" svateb. Britský princ William se v dubnu ožení s Kate Middletonovou. Jeho sestřenice Zara Phillipsová si vezme ragbistu Mika Tindalla. Monacký kníže Albert II. se ožení s jihoafrickou plavkyní Charlene Wittstockovou.

Podle numerologů to ale není ideální rok pro vstup do manželství. Jedničky představují podle numerologů oslovených agenturou ČTK individualitu a rozum, dvojky city a vztahy. Páry, které si plánující v tomto roce vyměnit snubní prstýnky, by se proto měly při výběru termínu svatby vyhýbat přemíře "sobeckých" jedniček.

Zvlášť výjimečná data 1.1. 2011, 11.1. 2011, 11.11.2011 nebo 20.11. 2011, která leckomu vnuknou myšlenku využít je pro některé důležité životní kroky, jsou ke svatbě přímo nevhodná.

"Jsou to dny, kdy by se lidé měli spoléhat hlavně sami na sebe," upozornila brněnská numeroložka Jarmila Vaculíková. Manželské vztahy jsou naproti tomu založené na spolupráci dvou lidí, a proto by se měly zamilované dvojice podle Vaculíkové pořádání svatby v těchto termínech spíše vyhýbat. Naopak ideální jsou třeba pro rozjezd podnikání, k němuž individualistický přístup bezpochyby patří.