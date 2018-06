Co vás nejvíc zaujalo: pornoskandál Zemanové i krátké vlasy nové miss

Osmé říjnové dopoledne ovládly palcové titulky s nelichotivým zjištěním. Podle zahraničních erotických stránek se jisté lechtivé party měla kdysi účastnit i dcera prezidenta republiky Kateřina Zemanová. Přestože Hrad prohlašuje, že jde o podvrh, dívka na videu je Zemanové až nápadně podobná. "Nikdy jsem se žádné takové akce nezúčastnila. Jedná se o podvrh," citoval Kateřinu Zemanovou prezidentova mluvčí Hana Burianová.

Záběry z večírku, kde zřejmě tančí i Kateřina Zemanová, zveřejnil portál extra.cz. Jeho šéfredaktor Pavel Novotný už v říjnu uvedl, že si stojí za tím, že jde o prezidentovu dceru. Akce se prý uskutečnila loni v říjnu těsně před prezidentskou kampaní. Zemanová si údajně vyrazila s kamarádkami na jednu z vyhlášených akcí, při nichž se za pomoci profesionálů natáčejí videa z jakoby rozjeté party.



Nahota táhla i v případě herečky Kateřiny Hrachovcové, jež se zcela svlékla kvůli rekvizitě v seriálu. V devětatřiceti letech ukázala, že se za své křivky nemusí stydět.

"Akty mám ráda, vlastně jsem si už dlouho přála mít i nějaké svoje. Odvážila jsem se k jejich nafocení ale až nedávno, kvůli roli," prozradila Hrachovcová.

"Byl to vlastně takový záměr až za roh, mé nahé fotografie vznikly coby rekvizita do seriálu Ententýky, kde jsem si zahrála bývalou modelku Nikol," vzpomínala na okolnosti vzniku odvážných snímků herečka.

Krásu zase ocenili čtenáři Revue iDNES.cz po volbě nové České Miss. Tou se v březnu stala dvaadvacetiletá Gabriela Kratochvílová z Vysočiny, jež všechny nadchla nejen přirozenou krásou, ale i krátkými vlasy. "Jednou jsem už měla krátké vlasy, ty jsem si užívala, pak jsem to zase zkusila na dlouhé, to nevyšlo, tak jsem se vrátila ke krátkým. A doufala jsem, že budu první miss s krátkými vlasy," uvedla tehdy Kratochvílová.

Bez povšimnutí nezůstal v roce 2013 ani život Agáty Hanychové, která se v dubnu provdala za herce Jakuba Prachaře. Chvíli nikdo nevěděl, jestli jde o špás, nebo realitu. Ale později se ukázalo, že manželský slib byl opravdový. Modelka dokonce přijala i hercovo příjmení a od té doby se prezentuje už jen jako Agáta Prachařová.

"Provdala se do dobré rodiny a ani to utajení mi nevadí," řekla iDNES.cz maminka nevěsty Veronika Žilková, jež se o svatbě dozvěděla jen krátce poté, co proběhla. Novomanželé to rodině vynahradili až na následné svatební party, kde se opakovalo vše, co blízcí páru nemohli vidět.

Ze zahraničních hvězd byl největší zájem o Angelinu Jolie, která v dubnu přišla s šokujícím prohlášením.



Oznámila, že si nechala preventivně odstranit obě prsa. Rozhodla se poté, co lékaři zjistili, že u ní hrozí vysoké riziko rakoviny prsů a vaječníků. Její matka podlehla rakovině prsu v 56 letech.

"Rozhodla jsem se být aktivní a minimalizovat riziko, co nejvíc to jde," zdůvodnila 37letá herečka a matka šesti dětí, proč podstoupila tento zákrok.

Lékaři u Jolie odhalili mutaci v genu BRCA1. "Nosím vadný gen. Rozhodnutí pro mastektomii nebylo jednoduché, ale jsem ráda, že jsem zákrok podstoupila," shrnula herečka v článku pro New York Times. Díky svému rozhodnutí přiměla ke stejnému kroku i další ženy po celém světě.