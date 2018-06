Zpěvák Neil Young se po 36 letech manželství rozvádí

Pegi Youngová byla pro manžela spolupracovnicí i múzou. Řada milostných písní jako Unknown Legend, Once An Angel nebo Such A Woman je psána právě o jejich vztahu.

Často spolu vystupovali, Pegi manžela doprovázela svým zpěvem. Sama vydala tři sólová alba, na kterých Neil spolupracoval jako kytarista.

Vychovali spolu dvě děti. Syn Ben se narodil s mozkovou obrnou a dcera Amber Jean trpí stejně jako její otec epilepsií.

Kromě nich má Neil Young ještě syna Zekeho ze vztahu s Carrie Snodgressovou.

Manželé se hodně angažovali v charitě. Pomohli založit v Kalifornii školu pro postižené děti.

Důvod rozvodu Neil Young neuvedl. První slyšení mají manželé Youngovi v prosinci. V září se měli bok po boku objevit na pódiu na benefičním koncertu v Severní Karolíně. Pegi Youngovou už ale pořadatelé z programu vymazali.