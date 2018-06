Neil Young se po 36 letech rozvádí kvůli Daryl Hannahové

Jen pár týdnů po oznámení rozvodu kanadského hudebníka Neila Younga s manželkou Peggi (61) se dostaly na veřejnost jeho snímky s herečkou Daryl Hannahovou.

Hvězda filmů Kill Bill nebo Žbluňk už s Youngem randí několik měsíců, jak prozradil nejmenovaný zdroj časopisu People.

"Nesnaží se to ani nijak skrývat. Před několika týdny nahrával album a ona byla celou dobu na Skypu a říkala mu, co si myslí o každé nahrávce. Lidem ve studiu dokonce řekl, že je to jeho přítelkyně," řekl.

S Hannahovou se Young dal dohromady, když spolupracovali na dokumentárním filmu pro Greenpeace o Athabaských ropných píscích.

Hannahová je totiž ekologickou aktivistkou a s Youngem protestovali společně na několika akcích.

Neil a Pegi Youngovi podali žádost o rozvod na konci července (více čtěte zde). V manželství byli 36 let. Vychovali spolu dvě děti. Syn Ben se narodil s mozkovou obrnou a dcera Amber Jean trpí stejně jako její otec epilepsií.