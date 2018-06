Pohublý Neil Patrick Harris. Role transsexuála mu dává zabrat

Harris prodělává kvůli muzikálové roli ve hře Hedwig And The Angry Inch velkou proměnu. Převlečený do ženských šatů a nalíčený je na jevišti téměř k nepoznání. Herec ale překvapil také svým vzhledem v civilu. Výrazně zhubl, což bylo patrné, když se objevil na červeném koberci.

"Musím více jíst. Dochází mi energie, a to ovlivňuje mou náladu," přiznal herec v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

Neil Patrick Harris, který v seriálu Jak jsem poznal vaši matku hrál sukničkáře Barneyho, je v soukromý docela jiný. Se svým partnerem Davidem Burtkou (38) žije už deset let. Svého coming outu z roku 2006 nelituje.

"Jakmile byly všechny karty na stole, měl jsem více příležitostí než kdy jindy. Někteří herci nedostanou roli, protože se jim nemůžete podívat do jejich duše a vidět, co jsou zač, protože se stále hlídají," prohlásil Harris, který si ani jako gay prý nemůže stěžovat na nedostatek nabídek k sňatku od fanynek (více zde).