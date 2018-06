Nehty potřebují péči

Nehty vypovídají o zdraví, či nemoci, o úrovni hygieny, nebo sklonu k nedbalosti, o péči i extravagantnosti. Pokud však patří k výbavě vaší kosmetické kabelky tradiční nůžky na nehty i kůžičku kolem nich, zaspaly jste dobu. Kovové nástroje včetně tradičních pilníků jsou prostě minulostí.

"Stříhání nůžkami nehty třepí, proto na ně rovnou zapomeňte a nehty zkracujte pilováním. Stejně na ně ale působí i kovový pilník. Pořiďte si jej raději ze šetrnějšího materiálu, třeba skleněný nebo papírový se smirkovou fólií," radí manikérka pražského ústavu lékařské kosmetiky Eva Mačkowiaková. "Nehty pilujte pouze jedním směrem - od valu ke špičce. Nepleťte si pilník se smyčcem, není třeba s ním tahat sem tam."

Správná úprava okolí nehtů začíná namočením prstů do teplé vody s trochou šamponu. Po chvíli už můžete začít kůžičku šetrně zastrkávat lopatičkami ze dřeva nebo umělé hmoty. Opatrnost je opravdu namístě. Vyživující nehtové lůžko se totiž razantnějším zásahem velmi snadno naruší. O hygienu se nejlépe postaráte měkkým kartáčkem. Potom celé ruce ošetřete vhodným krémem nebo balzámem, určeným i na nehty. Pro jejich dobrou kvalitu jsou nezbytné vitaminy. Pomůže vám i zinek nebo směsi minerálů a stopových prvků Biotin a Nutricap, který je výborný i pro vlasy. Korunou správně ošetřeného a čistého nehtu je lak, který ladí s oblečením i make-upem. Pokud zvolíte efektní a nápadné barvy laku - žlutou, modrou nebo černou - použijte jako první vrstvu podlak. Upraví totiž veškeré nerovnosti na povrchu nehtu. Pod nenápadné světlé odstíny není nezbytný. Lak lze přetřít ještě poslední ochrannou vrstvou, ale pokud si často máčíte ruce, vaše efektní barvy příliš dlouho nevydrží. Patří-li lakování k vašim koníčkům, určitě víte, že oprýskané nehty jsou hříchem zcela zapovězeným.

"Nejlépe lak drží na umělých nehtech. Ty kupované však nejsou příliš kvalitní," varuje manikérka. "Dobrou kvalitu získáte v seriózních salonech, kde se nehty zhotovují různými technologiemi ze speciálních materiálů. Pro dokonalý tvar se doplňují přímo na míru zvláštním gelem."

Pokud se budete snažit poškozený umělý nehet násilím odtrhnout, riskujete nepříjemné poškození toho vlastního. Prasklou část tedy raději opatrně odstřihněte a zalepte náplastí. Existují sice účinná rozpouštědla, nejlépe vám však s porušeným umělým nehtem pomůže zkušená manikérka. Experimenty tohoto druhu zkrátka nejsou pro amatéry.

tip pro vás

Poraďte se s odborníky

Ženy, které zajímá například to, jaké právě jsou módní trendy v líčení či jak si nejlépe upravit nehty, jistě přivítají mezinárodní kosmetický a kadeřnický veletrh La bella donna 99, který se uskuteční od 8. do 10. dubna na pražském Výstavišti. Vedle mistrovství České republiky v nail artu (kresbě na nehty), jež patří k posledním módním hitům, a expozic více než 130 vystavovatelů zde najdete řadu poraden i praktických ukázek všeho, co se týká kosmetiky, líčení a úpravy vlasů. Chybět nebude permanentní make-up ani kadeřnická show. V některých kosmetických a kadeřnických studií vás nalíčí nebo učešou v rámci bezplatného poradenství.