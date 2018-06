Nehoda zraněného Issy má dohru, policisté ho sami vyhledali

"Chystal jsem se v pondělí na policii, abych vše oznámil, nakonec přišla policie až ke mně domů. Ne ale ti policisté, kteří mi zranění způsobili. Na základě článků v médiích mi volali z dopravního inspektorátu s tím, že věc chtějí vyšetřit," říká zpěvák (viz podrobnosti o Issově nehodě, při níž mu policisté přejeli nohu).

Policisté prý byli velmi ochotní. Pečlivě ho vyslechli, sepsali s ním protokol a slíbili, že podniknou v šetření další kroky. "Momentálně se zjišťuje, co zaznamenal kamerový systém, jestli taxikář zastavil na správném místě a mohl střetu s autem předejít a tak podobně."

Teď má zpěvák především starost, jak zvládne pracovní závazky. Aby se dal rychle dohromady, plánuje pravidelné rehabilitace. "Už v pátek mám dvoják, to znamená dvě akce za večer. Zvládnout to ale musím, i když ještě nevím jak," přemítá Sámer.

Taboo a Sámer Issa

Zvládnout udržet se v klidu a vsedě pro něj údajně bylo na nedělním koncertu Black Eyed Peas mnohem horší. "Normálně skáču, tancuju, tentokrát jsem si to ale tak neužil. Musel jsem sedět na místě a mohl maximálně máchat rukama. Show to byla opravdu neuvěřitelná, jsem absolutně nadšený stejně asi jako všech šestnáct tisíc lidí, co do areny přišli. Stejně hotový jsem i z after party. Nečekal bych, že kapela, která přijela z koncertu v Německu, kde se prý vše protáhlo do ranních hodin, odehraje náročný koncert a ještě přijde v kompletní sestavě na after party, kde bude řádit další hodinu. Mám i fotku se zpěvákem Taboo, byla to prostě bomba."

Black Eyed Peas pokračuje dalším koncertem v Antverpách, kam už odjely kamiony s technikou. Samotní členové kapely se ještě do úterý zdrží v Praze. Fergie je tady s manželem a tak si s ním chtěla užít romantické chvíle v naší metropoli.