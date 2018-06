Slovenská finalistka Miss Universe tragicky zahynula při autonehodě

O případu informovala slovenská televize Markíza. Dívka krátce před devátou hodinou ráno pravděpodobně dostala ve své stříbrné Octavii na mokré vozovce smyk a vřítila se pod kola nákladního auta.

"Vozidlo nebohé dívky dostalo smyk, dvakrát ho to odhodilo a napotřetí narazilo do mě. Tlačil jsem ji asi dva metry, nestačil jsem zabrzdit," řekl televizi Markíza řidič nákladního auta, do kterého Mária narazila.

Náraz byl tak silný, že osobní auto zcela zdemoloval a Márii způsobil smrtelná zranění. Přivolaní záchranáři se ji ještě snažili resuscitovat, bohužel bez úspěchu. Auto se rozlomilo na dva kusy a hasičům se podařilo ho uvolnit až pomocí jeřábu. Do té doby nevěděli, zda ve voze není zaklíněn ještě další cestující.

Zatím není jasné, proč finalistka Miss ztratila kontrolu nad vozidlem a přejela do protisměru. Policie vyšetřuje, jak k havárii došlo. Vyšetřovatelé pracují i s verzí, že řidička za jízdy telefonovala, takže za nehodou může stát i nepozornost.

Smrt mladé Márie šokovala řadu známých osobností. Lidé ji mohou znát nejen z finále soutěže krásy, ale také z pořadu Modré z nebe, kde účinkovala jako andělská asistentka moderátora Vila Rozborila.

"Je mi to velmi líto, Mária byla velmi talentovaná, šikovná a nesmírně inteligentní. Byla takové naše sluníčko. V mysli jsme s rodinou a vyjadřujeme upřímnou soustrast," vyjádřila se k tragédii zaskočená ředitelka Miss Universe Silvia Lakatošová.