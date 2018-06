Nedvěd má o 36 let mladší přítelkyni

Nedvědův syn Jan však v pravý okamžik podal svému otci pomocnou ruku. Právě jeho zásluhou se legendární písničkář vrátil do hudebního světa. Na počátku léta se v jeho životě objevila nová přítelkyně Pavlína a písničkář začal opět žít naplno.

Tento týden "vyrazil" Nedvěd na turné po Moravě. Svou přítelkyni na koncerty nevozí.

"Nikdy mě nenapadlo brát Pavlínku sebou a i nyní zůstala doma. Jsem strašně šťastný, že jsme se našli. Bylo to počátkem července v pražské Delvitě. Byla to naprostá náhoda. Já jsem si šel koupit pár věcí a ona tam seděla v pokladně. Pavlínka je anděl a s jejím příchodem se mi splnilo to, co jsem moc chtěl - mám vedle sebe úžasnou bytost, která je strašně hodná," prozradil Nedvěd.

Písničkář tvrdí, že svou křehkou přítelkyni chrání před zvídavými novináři a fotoreportéry. "Nechci jí ubližovat a proto jsem jí slíbil, že ji u mě doma nebude nikdo fotit. Je opravdu velmi hodná chci se k ní chovat ohleduplně. Dává mi velmi mnoho a já jí za všechno vždy poděkuji pohlazením," usmál se písničkář.

Jako výraz vděčnosti napsal Honza Nedvěd pro svou lásku písničku Pavlínka. Tvrdí, že v písni jsou jeho projevy něhy, pokory i hluboké lásky.

Písničkář, ale neuvažuje o tom, že by s Pavlínou spojil svůj život sňatkem. "To nejde... já bych jí odešel z tohoto světa dřív, než by čekala, a to by ji bolelo. Za pět let mi bude šedesát a jí čtyřiadvacet. Dobře si to oba uvědomujeme. V pravou chvíli si poděkujeme a každý půjdeme dál vlastní cestou. Bude to asi velmi těžké pro nás oba, ale myslím, že budeme dostatečně silní, abychom to bez úhony unesli," ukončil Nedvěd.