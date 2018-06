Neděle i pondělí

Byl čtvrtek a motýl paví oko vypadal jako ženich. Měl sváteční křídla a poletoval nad fialovými bodláky. "Dneska není žádný svátek," bzučela zlatá vosička. "Já mám neděli," řekl motýl paví oko. "Jenže dneska je čtvrtek," povídá vosička. "Já mám neděli i ve čtvrtek." "Jak to?" "Takto. Motýli mají neděli každý den," řekl paví oko. "Vy se máte. A jak se to dělá? Nauč mě to," povídá vosička. "To nic není," brnkal tykadly motýl. "V noci se hezky vyspíš. Ráno se hezky probudíš. Hezky si opláchneš rosou oči. Hezky se usměješ. Roztáhneš křídla a je neděle." "Tohle všechno dělám," povídá vosička. "Pak roztáhnu křídla a je středa. Nebo úterý. A někdy mám dokonce pátek i v neděli." "Jestli chceš, lítej dneska se mnou," řekl motýl. "Tak jo," povídá vosička a lítali. Přeletěli dlouhé pole jetele a pořád byl čtvrtek. Letěli nad polem rozkvetlých slunečnic a pořád byl čtvrtek. Pak přiletěli k políčku melounů. Na kraji ležel jeden rozpůlený. Motýl paví oko a zlatá vosička na něj přistáli. Zapíchli do něj sosáčky a pili. "Uhm, to je šťávička. To je sladká šťávička," bzučela vosička. "Tomu říkám pravá neděle."