Nedej zahynouti nám ni budoucím, český knedlíku!

Podle některých legend pomohl knedlík získat pro Čechy královskou korunu. Už jen proto si zaslouží naši úctu.Bijme na poplach! Český knedlík je v ohrožení! Česká a moravská města zaplavují pizzerie, čínské a francouzské kuchyně. Jejich kuchaři český knedlík přehlížejí a jednohlasně říkají: "Je to pokrm, který se na naše tabule nehodí." Knedlík pomalu mizí z našeho jídelníčku. Pokrm, jenž je národním jídlem Čechů, Bavorů, Rakušanů, Slováků, Kašubů i Grulů, je často osočován cizáky, kteří diktují chuť evropské kuchyně. Tvrdá houska, žloutek, mléko, mouka a špetka másla přesto směle konkurují největším lahůdkám světové kuchyně. Přitom Italům bychom s klidem mohli vmést do tváře: "Vaše gnocchi nejsou nic jiného než bramborové knedlíky s drobnou úpravou." Knedlík je ve střední Evropě znám více než tisíc let. Přísady jsou dostupné a výroba jednoduchá. Knedlík byl často potravinou chudých vrstev. A zřejmě právě proto se často stávalo, že knedlík požíval takřka stejné úcty jako dar Boží chléb. V mnoha legendách se objevuje dokonce jako zbraň. Těsto na knedlíky prý použilo české vojsko ve službách Friedricha Barbarossy při obléhání Milána v roce 1158 k výrobě figurín dětí. Ty byly poté pod hradbami páleny a pojídány před zděšenými měšťany. Hrozivá hostina slovanských hord popostrčila Milánské ke kapitulaci. Vůdce českých vojsk kníže Vladislav byl posléze dědičně povýšen do královského stavu. Těsto českého knedlíku tak učinilo z našich zemí království. Můžeme být na svůj knedlík hrdí. Od dob bojů u Milána se postupem času z beztvaré těstové hmoty stává knedlík pokrmem mnoha tvarů, vůní a chutí. "Knedlík je považován kvůli dostupnosti surovin, častou přípravu a nízké náklady za jídlo spodiny. Je to však názor závislý na módě - jíst zdravě v restauracích, které knedlíky moc nevaří. Tyto restaurace jsou však módní pouze dočasně. Knedlíkárny zůstávají a zůstanou," tvrdí šéfkuchař pražského hotelu Palace Tomáš Petráň. Dnes známe knedlíky borůvkové, bramborové, houbové, chlebové, chlupaté, játrové, krupicové, majoránkové, povidlové, rýžové, špenátové, švestkové, tukové, tvarohové, vajíčkové atd. Knedlík se svou rozmanitostí dostával pomalu na nejprestižnější tabule Evropy. Knedlík prokazatelně jedl Goethe. Ruský car Alexandr I. servíroval knedlík rakouskému ministerskému předsedovi knížeti Metternichovi. Těžko říci, jak na Metternicha carova kuchyně zapůsobila, je však fakt, že po porážce Napoleona se na Vídeňském kongresu dostali oba protagonisté do vážného sporu, kdy monarcha vyzval knížete na souboj, ke kterému však bohužel nedošlo. Knedlík má svou nezpochybnitelnou historickou roli, a je s ním proto potřeba počítat i do budoucna. Regionální zvláštnosti mají podle kulinářských expertů velkou šanci. "Smyslem kuchařů není vytvářet globální vesnici, kde se bude vyvařovat stejně. Musí myslet i na dědictví minulosti," tvrdí Tomáš Petráň. Ostatně nejprodávanějším pokrmem hotelu Palace, kam zavítá Čechů jen poskrovnu, je pečená kachna na staročeský způsob s vinným dvoubarevným zelím a variací bramborových a houskových knedlíků. I jedna z nejluxusnějších pražských restaurací "13. století" láká zahraniční klientelu na tradiční české knedlíky. Jejich cena se v těchto zařízeních dere do neskutečných výšin. Dobrým signálem pro budoucnost knedlíků je bezpochyby i to, že nadnárodní velkovýrobci instantních potravin zahrnuli náš trh neuvěřitelným množstvím druhů a typů knedlíků v prášku. Volají-li konzervativci na poplach, že toto je konec knedlíků, je potřeba důrazně opovědět, že toto je v dnešní době jediná cesta k jejich záchraně alespoň v této surové podobě.Vezmi na kostky pokrájenou žemličku a v převařeném másle ji pěkně dozlatova usmaž, pak utři kus nového másla na míse, vraz do něho 6 celých vajec, jedno po druhém; vždy po jednom vejci lžíčku pěkné mouky, lžíčku sladké smetany, osol, dobře to promíchej, pak tu smaženou žemličku, když vystydne, dej k tomu a mouky tolik, až když se rukou na těsto plácne, na ruku se nepřilípne. Pak hodně velké knedle do vařící slané vody zavař a nech je vařit, až jsou uvnitř dobře provařené, pak každý na čtyry čtvrtě rozkroj, posyp strouhanou žemličkovou kůrkou a polej rozpáleným máslem. Tyto knedle jsou k černé rybě výborné.