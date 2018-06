Nedávejte si botox, vyzývá Hatcherová na fotkách ze sprchy

Na snímcích je herečka proslavená seriálem Zoufalé manželky bez make-upu zabíraná zblízka při různých grimasách.

"Přemýšlela jsem o celé té zatracené kritice týkající se mého obličeje. Tak ho milujte, nebo ho můžete i nenávidět, takový je můj obličej, bez chirurgických zákroků, bez implantátů, bez ohledu na to, co říkají. Tak jsem se rozhodla, že se nafotím, abych ukázala něco pravdy o kráse a doufám, že díky těm snímkům budete pak všichni víc v pohodě sami se sebou," napsala Hatcherová na Facebooku.

Ke snímkům poté připojila komentáře a v jednom z nich napsala: "Ano, jsem to já sama ve své koupelně nahá v ručníku… Ženy, JSTE NÁDHERNÉ!"

Proti umělému vyhlazování vrásek se před pár dny postavila i Pretty Woman Julia Robertsová. Zdůvodnila to tím, že chce, aby obličej vyprávěl příběh jejího života a hlavně aby její děti poznaly, co si myslí, už z výrazu tváře.

"Chci aby moje děti věděly, kdy jsem naštvaná, kdy šťastná a kdy zmatená," řekla dvaačtyřicetiletá herečka magazínu Elle.

"Obličej vypráví příběh a neměl by to být příběh o tom, že jste jela do ordinace," dodala herečka, která je tváří slavné kosmetické značky. Starost o pleť považuje za správnou věc, ale nechápe posedlost mladistvým vzhledem.

Stejný názor ale rozhodně nesdílí zpěvačka Anastacia, jež přiznala, že si dokonale hladké čelo bez vrásek už sedm let udržuje pomocí botoxu. I když ví, že kvůli tomu ztrácí normální hybnost obličejových svalů, strach z hlubokých vrásek na čele je větší. Po matce prý totiž zdědila extrémně hluboké rýhy.

"Moje rýhy v čele mě děsí. Mám to po mámě, která má permanentní rýhy na čele. Je to rodinný rys. A já se toho ráda zbavuji botoxem, nechávám si ho píchat na dvě místa na čele. Používám ho od roku 2003," přiznala Anastacia.

Ještě dál v tomto směru zašla mladá filipínská zpěvačka Charice Pempengcová, které ještě nebylo ani dvacet a už si nechává aplikovat botox. Činí tak kvůli roli v úspěšném americkém seriálu. Svou kulatou tvář si tedy nechala zúžit a kůži zpevnit proti stárnutí a snaží se prý před kamerou vypadat svěže.

Charice Pempengcová

Podle nové studie, o které již dříve informovala agentura Korzo, si ale zpěvačky botoxem moc nepomůžou. Jeho užívání totiž může způsobit dokonce vrásky nové. Znehybnění některých obličejových totiž podle odborníků často vede ke zvýšenému zapojení jiných svalových partií. Doktor David Becker, lektor dermatologie na Weill Cornell Medical College v New Yorku, přišel na to, že i když je část obličeje znehybněna botoxem, tvář se dál bude snažit o mimiku.

"Paralýza skupiny svalů vede k zapojení jiných svalových skupin. Obličeji je vlastní snažit se nahradit činnost, která byla zablokována. To vede ke zvýšené aktivitě v obličejových partiích, které nebyly paralyzovány," řekl doktor Becker.

Lidé, kteří si dávají botoxem znehybnit čelo, tak podle listu Daily Mail nejspíš skončí s výraznějšími vráskami u kořene nosu. Mezi další známé vedlejší účinky botoxu patří snížení pozice obočí a pokleslá víčka.

Nechali byste si vyhladit vrásky pomocí botoxu?