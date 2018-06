Nedávám almužny, ale pomáhám

Do ředitelské funkce ji v roce 1993 uvedla její přítelkyně Olga Havlová. Někdejší neoficiální lékařka Charty 77 tehdy pověsila na hřebík nejen svou profesi, ale i politické ambice. »Občas se mě ještě někdo zeptá, jak se moje pravicové smýšlení srovnává s vyhraněně sociálním programem Výboru dobré vůle. Odpověď je nabíledni. Tím, že pomáháme lidem s handicapem se začlenit do společnosti, realizujeme vlastně tu nejpravicovější politiku. Z celoživotních ústavních chovanců se stávají daňoví poplatníci!« Model úplné integrace postižených dětí do běžných škol se Milena Černá pokoušela nejprve prosadit na ministerstvu školství, kde po listopadu 1989 působila. Posléze se snažila získat podporu politiků jako členka zastupitelstva na pražské radnici. Ani na jedné frontě neuspěla. Jak říká, doba ještě nenazrála. A to jí vadí a rozčiluje. Na druhé straně netrpí blbou náladou. »Za těch deset roků se hodně změnilo v myšlení, v našem chování k postiženým. Že se pomalu, ale jistě zapojují do běžného života, na tom mají zásluhu hlavně občanské iniciativy.« Češi už přivykli přispívat na obecně prospěšné účely, cítí solidaritu s nemocnými, s dětmi. »Obtížnější je najít peníze pro programy zabývající se starými nebo lidmi závislými na drogách. V prvním případě si občané myslí, že to je starost státu. A o narkomanech soudí, že si mají řešit problémy sami, když si je sami přivodili,« říká ředitelka Výboru dobré vůle. »Snad i tyto názory časem ustoupí. Osobně mě drží nad vodou, že každý den potkám mnoho dobrých lidí, kterým nejde o moc, ale o pomoc.«* Více než sedm let se profesionálně věnujete pomoci druhým. Není to dnes už víc úředničina než tvůrčí činnost?Chodíme každý den do kanceláře, máte pravdu, úřadujeme. Ale také přečteme tisíce dopisů. Za každým z nich se skrývá příběh. Snažíme se vybrat ty nejnaléhavější, nejpotřebnější a - pomoci. S těmi lidmi se potom setkáváme, jsme v kontaktu se sdruženími a nejrůznějšími organizacemi. Zdá se vám, že jsme izolováni?* Ptala jsem se spíš osobně. Máte-li pomoc druhým v popisu práce, není toho až dost? Zbývají ještě síly na to, abyste se třeba zastavila na Příkopech a nasypala drobné do klína žebračce s nemluvnětem?Čas od času to udělám. Ale tuhle formu pomoci považuju za nejméně účinnou. Nedávám příliš často almužny, zato kupuju časopis Patron. Tenhle projekt pomáhá lidem tak, že je vede k tomu, aby se sami živili. Tak se snažíme koncipovat i naši pomoc. Ne všichni, kdo nás o ni žádají, to tak chápou. Někdo si udělá důchod na bolavém koleně a jen studuje předpisy o sociálních dávkách. A jiný pracuje do vyčerpání, byť je vážně nemocný, a stydí se prosit. Jste lékařka. Nechybí vám vaše profese? Nikdy jsem nepřestala dělat medicínu. Stále léčím.* Koho?Působím jako venerolog v Rozkoši bez rizika. To je centrum, do kterého v Praze docházejí ženy, jež se živí prostitucí, tedy komerční sexuální pracovnice. Tohle nestátní zdravotnické zařízení jim poskytuje pomoc a poradenství z hlediska prevence šíření sexuálně přenosných nemocí včetně AIDS.* Jak často máte ordinaci?Chodím tam večer - tak dvakrát do měsíce. Vyšetřuju, odebírám vzorky, předepisuju léky, ale také s nimi mluvím.* O čem?O všem možném. Centrum je bezpečné místo, kam nechodí muži, kam nechodí policie. Naše klientky potřebují porozumění. Mají velmi nízké sebevědomí a mně stojí za to vidět, jak se alespoň na chvíli narovnají.* Ale - nezmění se.Streetworkeři, kteří při centru působí, jim občas najdou jiné zaměstnání. Myjí vagony, uklízejí. Bohužel dlouho to nevydrží. Za prvé - jsou příliš poznamenané a okolí je záhy odhalí. A za druhé - samy už nedovedou žít bez ulice. Je to styl života s těmi bary, pasáky a klienty. Budete se divit, ty, co "pracují" ve Vodičkově ulici, čekají na bankovní úředníky, až půjdou na oběd...* Nebylo by lepší pomáhat nemocným?Ale ony jsou nemocné! Jsou morálně i fyzicky zdevastované. Hlavním nebezpečím pro ně dnes už není jen AIDS a sexuálně přenosné choroby. Vědí o nich a chrání se. Trpí však na ledvinové nemoci, žloutenku... Nedovedete si představit jejich životní podmínky. Znala jsem jednu, které nebylo ještě patnáct, když se zabydlela na benzinové pumpě. Ve třiadvaceti jí zatkli pasáka. Plakala: Kdo teď bude živit jeho děti? Sama byla skoro dítě. Nedovedla si představit, že by mohla žít jinde, neznala nic a nikoho jiného. Co pro ni můžete udělat? Oblečete ji, nakrmíte, dáte léky. Doktorka Malinová, která centrum založila, se je snaží povznést. Zpívá s nimi, nacvičuje divadelní představení, povzbuzuje je. Kdyby jen jedna z nich našla nový smysl života, máto cenu.* Nejsou tyto dívky vlastně obětmi demokracie? Není už svobody a volnosti příliš?To není odvrácená tvář demokracie, ale tvář velkoměsta. Jestli se prostituce rozšiřuje, tak to není důsledek změny politického systému, ale prostě faktu, že se více lidí odvažuje o tyto služby požádat. Kdyby nebyli klienti, nebyly by ani komerční sexuální pracovnice.* Namítnu, že před deseti patnácti lety méně lidí vyhledávalo erotické služby, méně se kradlo, zabíjelo. .lak se s tím jako člověk spjatý s Chartou 77 srovnáváte?Komunisté takové ženy zavírali do pardubické věznice. Napravili je tak? Nevím. Prostituce je věčná. Existuje v každém režimu. Jak s ní bojovat? Myslím si, že jedinou obranou je předcházet jí. Je třeba najít ty ženy, vlastně ještě děti, v momentě, kdy začínají mít problémy ve škole, utíkají z domova. Pomáhat nahoře, a ne až tam dole.* Ve stanovách Výboru dobré vůle se prše, že se snažíte také upozorňovat státní instituce na aktuální problémy a bojovat za jejich nápravu. Bijete tedy na poplach kvůli ohroženým dětem a pomáháte jim?Podporujeme třeba občanské sdružení Střep, které se zaměřuje na dysfunkční rodiny. Nebere rodičům jejich děti, nepřehrává odpovědnost na stát a ústav, ale snaží se rodinu podržet. Je totiž pro dítě nenahraditelná.* I když jsou rodiče třeba zloději nebo alkoholici?Jestliže své dítě milují, netrápí je a netýrají, pak jsou to oni, koho nejvíc potřebuje. A cítí-li se v jistém okamžiku bezradní, selhávají-li, máme jim pomoci.* A co když to přece jen nejde?Pak jsou ještě jiné cesty. zeba profesionální pěstouni, kteří přijmou dítě na určitou dobu. Než se táta vrátí z nemocnice, z vězení, z léčebny. Další variantou je delší pobyt u pěstounů, nebo adoptivní rodina. Bohužel v téhle zemi stále převládá názor, že vše vyřeší ústav. Když se podíváte na zákon o dětských domovech, nenajdete tam, že mají připravit děti na samostatný život a povolání. Jsou koncipovány jako ubytovny. Děti je opouštějí totálně nepřipravené. Ne náhodou je šedesát procent českých klientek centra Rozkoše bez rizika "původem" z dětského domova.* Boj o zásadní změny zákona jste už vzdala?Se svými návrhy jsem neuspěla hned u několika ministrů nejen já, ale všichni, kdo se 0 ohrožené děti zajímají. To je největší problém posledních deseti let! Ne počet prostitutek, ale fakt, že stát bez ohledu na zájmy dětí brání zuby nehty svou zastaralou strukturu dětských domovů a výchovných ústavů, svůj majetek, své zaměstnance, kteří někdy nemají ani potřebné vzdělání.* Už slyším námitky, že ohrožených děti je pár tisíc. Mizivé procento v porovnání se starostmi, které tíží většinu! Navíc tu většinu neproblémovou, spořádanou.Ke každému je třeba přistupovat jako k lidské bytosti. A všechny předsudky - ten je takový a makový, ten zraje pro šibenici, ta je dcera běhny - nemají smysl. Jediné, co má smysl, je šance. Dát těm dětem šanci, aby vyrůstaly v normální rodině, a tak se normálně vyvíjely.Výbor dobré vůle založila Olga Havlová záhy po listopadu 1989 s cílem pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko srovnávají se zákonitostmi běžného život. Nadace tedy podporuje nestátní neziskové organizace, které směřují k důstojné integraci zdravotně postižených, nemocných, opuštěných dětí či starých lidí do společnosti. Zároveň pomáhá i jednotlivým občanům. V současné době má Výbor dobré vůle pět stálých zaměstnanců, mnoho lidí s ním spolupracuje bezplatně. Finance získává od dárců, z grantů, dědictví, výnosů vlastního jmění a benefičních akcí. V loňském roce rozdělil Výbor dobré vůle mezi potřebné lidi přes 12 milionů korun. I když to je podstatně méně, než kolik měl k dispozici v prvních letech své existence, Milena perná nenaříká na poměry. Bere to jako pochopitelný důsledek ekonomické recese. "Příspěvky velkých firem a sponzorů se v posledních letech podstatně ztenčily, ale přízeň občanů krize nijak nezasáhla. Přispívají stejně, dokonce ještě více. Po desetikorunách, stovkách."