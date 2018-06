Něco na tom scrabblu bude

"Já jsem si tajně přála hrát právě s ním, ale rozhodl to los. Byla jsem hodně nervózní, jako vždycky, když hraju s někým mimo rodinu. Dospělí mají totiž větší slovní zásobu a také se nebojí přihlásit u rozhodčího, aby zpochybnili soupeřovo slovo. Ani já si nejsem vždycky jistá, jestli je to či ono slovo v pořádku. Gramatika má totiž ve scrabblu přednost před významem, takže třeba slovo "ženatá" můžete použít, i když je to nesmysl. Nebo třeba "nejarní" - s tím na mě vyrukoval pan Nohavica. Zpochybněná slova se ověřují podle slovníku. Povolená jsou všechna, která jsou v něm označená jako "knižní" a "poněkud zastaralá", ale už ne ta "zastaralá".

Scrabble má přes tři desítky jazykových mutací. Je ta česká něčím zvláštní?

Všude se hraje přesně se stovkou kamenů, ale čeština má o třináct písmen víc než angličtina, proto je složitější. Ke konci hry nejvíc zlobí písmena "x" a "ů", která mají sice vysokou bodovou hodnotu, ale těžko se používají do slov. Špatné je i to, když mezi sedmi písmeny, se kterými hrajete, dostanete samé samohlásky nebo samé souhlásky.

Hrajete i doma podle turnajových pravidel?

Víceméně ano. Podle nich partie trvá 45 minut a na každý tah i se zápisem máte přesně dvě minuty. Doma se ovšem spíš snažíme partii rozehrát přes celý herní plán a dáváme si záležet na dlouhých slovech. Při soutěži se ovšem bojuje o každý bod, takže se používají i tak krátká slova jako třeba "oó".

Copak to je povolené slovo?

Sice nevím, co přesně znamená, ale podle slovníku patří k částicím. Zakazují se jenom citoslovce, jména a názvy začínající velkým písmenem a zkratky. Každý rok dokonce vychází přehled použitelných tříhláskových slov.

To máš dobrou průpravu na školu.

Na češtinu určitě. Při diktátu vůbec nemusím přemýšlet, jak nějaké slovo napsat, protože ho hned v duchu vidím.

Hráváš pravidelně?

Ano, nejčastěji s tátou. Ten se přitom dobře rozčiluje. Potrpí si totiž na zastaralá slova, takže pořád koukáme do slovníku. Každé úterý od čtyř do osmi chodíme se sestrami a mámou do klubu. Říkáme si Poškoláci, protože se scházíme ve školní družině. Stihneme pokaždé tak tři partie. Hrajeme ale hodně na krásu - o to, kdo vytvoří hezčí slovo. Letos jsem zameškala jenom ty dny, když jsem byla bruslit a když dávali v televizi Vinnetoua a Hraběte Monte Christa.

Jakou partii považuješ za opravdu dobrou?

Taková kouzelná hranice je pro každého hráče 200 bodů, méně je už skoro ostuda. Když spolu hrají dva, pohybuje se dobrý výsledek kolem 300 bodů. Někdy stačí jedno slovo, aby se obrátil. Já jsem docela pyšná na "neshoď", které mi právě v té hře s panem Nohavicou vyneslo 42 bodů.

Patřila vůbec tahle partie k dobrým?

Určitě. Byla hodně napínavá. Ke konci už jsem viděla, jak začal být pan Nohavica nervózní, že vyhrávám. Nesl to ale statečně, jenom hodně rychle zamačkával stopky, to aby popohnal tempo hry a mně tak zůstalo méně času na přemýšlení.