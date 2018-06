Neckář utekl hrobníkovi z lopaty díky Chaloupkovi

Známý zpěvák před třemi lety vzdával svůj boj o život, jeho stav se totiž po mozkové příhodě, kterou prodělal před pěti lety, prudce zhoršil. A právě Vít Chaloupka ho vzal doslova hrobníkovi z lopaty. Pod jeho vedením shodil Neckář pětatřicet kilo. Jeho příběh je popsán v již deváté knize známého dietologa, kterou spolu s Jiřím Krampolem, Karlem Voříškem a lékaři Petrem Strnadem a Janem Bubeníkem pokřtil Neckář v pražském Fitness BBC.

"Snažím se dělat všechno podle Vítkových pokynů, i když při této profesi je to dost obtížné," říká zpěvák, kterému se stále špatně mluví a neslouží mu příliš paměť. Ale žije a to je pro něj hlavní. Vedle cvičení ho zachránila Chaloupkova speciální výživa.

"Podle diagnózy a potíží stanovím tu správnou výživu a pak se právě dějí zázraky. Kniha popisuje případy, které se mi podařilo buď úplně vyléčit, nebo zredukovat na minimum. Dokonce se můžu pochlubit mým zatím nejlepším profesním výsledkem, totiž otěhotněním jedné dámy, kterou trápila neplodnost. Volala mi tu radostnou novinu jako prvnímu, ještě dřív než manželovi. Bohužel to bylo mimoděložní těhotenství, tak to nedopadlo. Ale je vidět, že to jde," uzavírá Chaloupka.