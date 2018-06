Necítím se s ním starší, říká Lopezová o milenci mladším o osmnáct let

"Necítím se starší a nemám ani pocit, že vypadám starší, takže se chovám stejně, jako jsem se chovala vždy," řekla zpěvačka.

Lopezová čtyřiadvacetiletého tanečníka vylíčila velmi pozitivně a váží si ho především proto, že je to dobrák.

"Je rozkošný. Ale to vy sami vidíte. Je opravdu roztomilý. Je to dobrák. Nechci o něm mluvit moc. Je to moje soukromá věc," řekla Lopezová, která se Smartem začala chodit krátce po rozvodu s manželem Markem Anthonym v listopadu minulého roku.

"Aniž bychom se pouštěli do podrobností, je to jen velmi, velmi smutné," řekla zpěvačka o rozvodu.

Přesto ale s Anthonym zůstali přátelé. Údajně hlavně kvůli společným dětem, tříletým dvojčatům Maxovi a Emmě.

"Snažím se čelit emocím a bolesti, které rozvod a rozpad rodiny přináší. Je to záležitost pro dospělé. Je to skutečná, vážná věc pro dospělé," dodala zpěvačka.