Necítím se být tady sama

"Držela jsem se spíš stranou. Moje parketa jsou děti a domov, tam jsem nejšťastnější. Josef věděl, že když bude potřeba, tak ho na oficiální akce doprovodím, ale nevyžadoval to. Respektoval moje přání," říká Věra Luxová.Věra Luxová vždycky byla a stále je citlivá na to, co se píše o jejím manželovi. V tomto smyslu ji ani rok, který uběhl od jeho smrti, nijak nezměnil. Vlastně se nic nezměnilo. Se svými šesti dětmi žije stále v domku ve východočeské vesnici Dvořisko. Pracuje v rehabilitačním centru, ve volných chvílích - tak jako dříve jezdí s dětmi do Nekoře za maminkou svého muže, za jeho bratry a kamarády. Má stejné přátele a dodržuje stejné zvyky, stejné zásady. Při rozhovoru několikrát zvonil telefon. Volali přátelé, ptali se na setkání s prezidentem, na tiskovku a dojmy z knihy Evy Rolečkové. Věra Luxová ani nemusela říkat, že se necítí být sama.* Na co jste myslela, když vám Václav Havel předával řád T. G.Masaryka?Vnímala jsem sváteční atmosféru a cítila jsem hrdost. Dojal mne Vladislavský sál a zvláště pak projev pana prezidenta. Řádu T. G. Masaryka si vážím. Beru ho jako výraz uznání konkrétních postojů a morálních hodnot, kterými Josef žil a které vnášel do politického života. Cítím, že to může být i impuls a dodání odvahy těm, kteří se obávají pracovat v politice, aby se nezpronevěřili svým zásadám.* Nepřipadal by si Josef Lux ve Vladislavském sále, řekněme, nepatřičně?Kdyby žil, tak by takové vyznamenání - v tomto věku - určitě nedostal. Těžko tedy mohu domýšlet, co by na to řekl.* Přinesl do vašeho života politiku. Považujete posledních deset let za šťastnou dobu?Litovat nemohu, protože bych litovala hlavně sama sebe. A to by bylo hrozné. Těch deset let bylo plných shonu, napětí, ale i krásných zkušeností. Zvolili jsme si to dobrovolně. My dva a také naše děti - některé kroky už s námi zvažovaly.* Váš život se ovšem musel převrátit takřka naruby.Naučili jsme se rozeznávat věci důležité od méně důležitých. A na malichernosti nezbyl čas. Když byl Josef doma, tak byl naplno. Připravoval se jen na televizní debaty, kam odjížděl v neděli po snídani, ale jinak se snažil domů práci nevnášet.* Nicméně většinu dnů v týdnu jste byla se šesti dětmi sama.Ale necítila jsem se tak. Každé ráno, když odjížděl z pražského bytu na úřad, mi telefonoval. Přál mi dobré ráno, ptal se, co budu ten den dělat a večer, když končil, vyprávěl, co dělal on. Byli jsme spolu. Věděli jsme to a také jsme si to vyjadřovali. Děti sice neměly tatínka tak často doma, ale zase měly možnost poznat naši vzájemnou lásku.* Stíhala jste při každodenním shonu sledovat jeho politické kroky, dilemata, bitvy?Asi jsem byla maniak, všechno jsem hrozně prožívala. Měla jsem třeba za něj trému, když šel do televize. A on mi po každém vysílání volal a ptal se, co se mi nelíbilo. Nestál o lichotky.* Dokáže být manželka v takových situacích objektivním kritikem?Bylo samozřejmě málo momentů, kdy jsem s ním nesouhlasila. Ale občas mi přišlo, že mohl být tvrdší, ostřejší, razantnější. Jsem impulzivnější, nedovedu tak skrývat city jako on.* Jak jste se cítila, když jste se setkávala třeba s paní Havlovou, Klausovou?Setkání, která pořádala ještě paní Olga na Hradě a v Lánech, byla velmi příjemná. Několikrát jsme se, my, manželky ministrů, také potkaly u paní Zieleniecové. Některé jsme se tak i blíže poznaly. Já jsem se až na tyto výjimky však držela stranou.* Proč?Na tom jsme se s Josefem dohodli hned v počátcích. Moje parketa jsou děti a domov, tam jsem nejšťastnější. A tak jsem to chtěla. Josef věděl, že když bude potřeba, tak ho na oficiální akce doprovodím, ale nevyžadoval to. Respektoval moje přání.* Nevypadáte, že trpíte komplexy, ale neměla jste přece jen coby venkovanka a žena v domácnosti strach z té "lepší" společnosti?Byla jsem šestnáct let na mateřské dovolené, ale nikdy jsem si nepřipadla zakopaná mezi prádlem a hrnci. Záleží na každé ženě, jak se s tím dokáže vyrovnat. I tahle práce má svoji důstojnost, byť je to nekončící tanec mezi nádobím, plínkami a uklízením. Prostě mi to nikdy nepřišlo degradující. Bylo to to nejlepší, co jsem mohla pro rodinu udělat. Ovšem, nevím, jak bych to nesla, kdyby můj muž tuto práci za nic nepovažoval. Josef si jí naopak vážil a byl rád, že jsem doma s dětmi. Bral to jako moje povolání.* Jak často jste tedy bývali spolu?Jak to jen šlo, přijel. Sesedli jsme se večer v jídelně, tady u toho velikého stolu, kde má každý své místo. A povídali jsme si. Televizi jsme zapínali zcela výjimečně. Do revoluce jsme ji vůbec neměli, pořídili jsme si ji až v roce 1989 v létě a záhy se radovali, že můžeme sledovat události v Praze. Ale pak už zase byla odsouzena jen k nejnutnějšímu provozu, jako jsou zprávy a nedělní debaty. Když byl doma Josef, vydržel celý večer hrát sdětmi dostihy. Já zrovna hravý tip nejsem, ale oni vytrvali do jedné dvou v noci a - povídali si.* Dětem politika život nepoznamenala?Liduška se narodila v roce 1989. Dalo by se říct, že je to tedy dítě, s kterým byl Josef nejméně. Ovšem, jak se to vezme. Nebyl s ní tolik jako s ostatními, ale možná o to víc každé své setkání prožívali. Kdykoliv měl práci poblíž, stavil se a bral Lidušku s sebou.* A co nevraživost okolí, závist, posměšky spolužáků, vtipy, koneckonců i nelichotivé novinové titulky.Děti nemají rády oficiality. Když třeba manžel chtěl, aby šly na ples na Žofín, striktně to odmítly. Bylo pro ně asi i těžké, když jsme společně jeli na výlet do Krkonoš a museli jsme projít - jak jsme žertem říkali - lidnatější oblastí. Upoutávali jsme pozornost a to dětem vadilo. Ale že by kvůli otci ztratily kamarády? To snad ne. Občasné poznámky asi braly jako nutnou daň. Vzpomínám si, že Anežku, když přišla na biskupské gymnázium do Hradce Králové, velmi štvalo to šeptání za zády. Hele, to je Luxová! A tak se jednou otočila na toho, co byl nejblíž: Jo, já jsem Luxová. A jak se jmenuješ ty? A měla pokoj.* Zdědily vaše děti politické ambice?Tak to nepozoruju. Zatím jen při volbách pomáhají ve volebních místnostech.* Kde studují?Veronika je v Brně na filozofické fakultě - vybrala si portugalštinu a nizozemštinu. Pepík je v Olomouci na medicíně, Anežka navštěvuje gymnázium v Hradci, Honzík je v Pardubicích na elektrotechnické průmyslovce, Maruška chodí do gymnázia ve Vysokém Mýtě. A Liduška je v páté třídě.* Jinými slovy - "problematické" období ještě nemáte za sebou. Nemá některé z vašich dětí potřebu hledat odlišnou cestu než je ta vaše a vašeho muže?Teď narážíte na naši víru?* Děti obvykle v čase dospívání negují způsob života i hodnoty, které vyznávají jejich rodiče. Dovedu si představit, že ta negace může být o to silnější, jsou-li postoje rodičů tak transparentní, jako byly, respektive jsou, ve vašem případě.Myslím si, že každé z dětí hledá, to je normální. Ale u žádného z nich jsem zatím nezaznamenala, že by došlo k závěru, že Bůh není. Myslím si, že je jim jasné, že tady nejsme náhodou, že život bez Boha je prázdnota. Ale jak to člověk vyjádří svým životem? To se už nabízejí různé roviny. Nerada ovšem mluvím za své děti. Když mně bylo patnáct šestnáct let, přišlo mi málo chodit jen jako rodiče do kostela a modlit se. Chtěla jsem, aby moje víra byla konkrétnější, praktičtější. V komunistickém, šedivém prostředí bylo těžké najít sám sebe. Měli jsme omezené možnosti poznávání, nebyla kvalitní literatura, nedalo se studovat, cestovat, scházet se a diskutovat o náboženských věcech. Já měla to štěstí, že v Chocni vzniklo společenství mladých lidí. S nimi jsem znovu objevila Boha, začala jsem aktivně křesťansky žít.* Co to znamená?Pro mne žít pro Boha znamená objevovat ho v druhých. Žít pro bližního, mít ho ráda, hledat v něm neustále dobro. V manželství se to projevuje vzájemnou důvěrou. Nedovedu si představit, že bych si připouštěla pochyby o Josefovi - třeba o jeho věrnosti. Já ti věřím, ty mi věříš. Láska je žít v nebi toho druhého, hledat to, co by mu udělalo radost.* Žádné pochyby, žádná krize? Promiňte, to se mi příčí uvěřit.Samozřejmě, občas jsem si asi připadala unavená. Možná jsem hůř přijímala zprávy, že se zase postopadesáté - mění plán. Když jsme si třeba s dětmi naplánovali výlet a za pět minut dvanáct všechno padlo, protože byl někde nějaký politický úkol. Za celou dobu jsme neměli pořádnou dovolenou. Jednou jsme byli v Itálii, ale manžel si pak asi v hlavě odškrtnul, že nás vyvezl k moři, a tím to skončilo. Od té doby jsme jezdili do českých hor. Na pár dní a do míst, odkud mohl kdykoliv odjet. Žili jsme na permanentním cvičišti. Ale když to v zásadě přijímáte, tak i z překonávání překážek můžete mít radost.* Ani jednou jste mu neřekla, ať z toho tygra už sesedne?Těžce jsem nesla mediální útoky. Koneckonců, dodnes si je beru. Tenkrát to bylo šílené. Nechápala jsem, že člověka líčili úplně jinak, než jaký byl ve skutečnosti. Bylo těžké nezatrpknout vůči lidem, kteří to dusno vytvářeli. Na druhé straně - po revoluci jsme se tak rozhodli. Byla to výzva, chtěli jsme naše ideály vtělit do veřejného života a "proměnit svět kolem nás", jak Josef často říkal. Nedokázala bych uprostřed cesty říct: Končíme!* Poslechl by vás?Kdybych řekla, že už nemůžu, tak by politiku opustil. Kdyby viděl, že rodina nemůže fungovat. Ale já to nechtěla! Na něho byl vyvíjen podstatně větší tlak než na mne. A já viděla, že je dobře, že ve vládě je člověk jako Josef.* Žijete na malé vesnici. Ještě vás zdraví sousedi, co přišli o práci nebo o své úspory?To víte, že občas s Josefem diskutovali, ptali se, co tam nahoře zase vyvádějí. Ale vždycky to bylo na slušné úrovni. Dobré sousedské vztahy přetrvaly, stejně jako přátelství. Zemědělství prodělalo obrovskou transformaci, nejvíce se dotkla obyčejných lidí. Josef je znal. Muselo to být pro ně bolavé, ale snad také ocenili, že pro ně dělal, co mohl.* Pak ze dne na den všeho zanechal. Způsob, jakým opustil politickou scénu, neměl obdoby. Bylo to hodně těžké rozhodování?Politika pro něj rozhodně nebyla vším. Věděl, že s tou nemocí by nemohl dělat naplno. A chtěl se uzdravit. To si ujasnil a pak už šlo jen o to, jakým způsobem to sdělit. A jelikož byl člověk veřejný, tak tomu dal veřejnou podobu. Lehko mu nebylo. Postavit se před novináře a říct jim, že mám leukémii, to chtělo kus hrdinství.* I od vás.Tu nemoc jsme objevili dost pozdě, v rozvinutém stádiu. Josef byl stále přepracovaný a unavený, takže jsme to dlouho brali jako průvodní jev jeho vytížení. Až tehdy v srpnu jsem si uvědomila, že není něco v pořádku. Hubnul, i když se snažil hodně jíst. Dohodli jsme se, že půjde na zevrubnější vyšetření. Výsledek působil jako blesk z čistého nebe.* Zmalomyslněla jste?Řekl mi to s takovým klidem, že jsem se prostě nemohla sesypat. Chtěla jsem to zvládnout a být s ním. Nemohla jsem domýšlet, co všechno to znamená.* A co to tedy znamenalo?Ten rok, co jsme prožili přípravou na transplantaci, byl dar. Byli jsme hodně spolu, Josef měl čas číst, učil se víc anglicky, byli jsme s dětmi, chodili jsme na procházky, lyžovali jsme. Cítil se fyzicky dobře. Ty léky mu zvláště z počátku nedělaly nejlépe, ale nikdy si nepostěžoval. Snad jen neměl takovou chuť k jídlu. Ale nikdy neřekl, to je strašné, to se nedá vydržet.* Vyrovnaný byl vždycky?To se těžko dá soudit, jestli se člověk vedle vás za ty roky změnil, nebo byl už takový. On měl velkou víru v Boha a z toho plynul i jeho vnitřní klid. Měl v sobě řád a touhu vybudovat s každým vztah porozumění. Byl vyrovnaný a pevný. Kdyby nebyl, tak by nemohl jít do politiky a konec konců, nemohl by se ani utkat snemocí. On skutečně bojoval.* Třeba tím, že hledal dárce kostní dřeně v Itálii?Třeba. Když mu lékaři řekli, že jeden z "jeho" antigenů se nejčastěji projevuje v italské populaci, tak šel do archivů a hledal příbuzné. Věděl od rodičů, že jejich předci pocházejí z Itálie. V rodokmenu došel do poloviny devatenáctého století a zjistil, že rod Luxaconi pocházel od Janova. Tihle dělníci stavěli ve východních Čechách kostely a někteří už tady zůstali.* A našel případného dárce mezi příbuznými?Nenašel, respektive nedokončil to hledání. Protože mezitím se objevil jeden Ital v mezinárodních registrech dárců kostní dřeně. Shodoval se v devíti z deseti znaků. Bylo to velmi nadějné, když se kostní dřeň přihojila, děkovali jsme Bohu.* A pak?Víte, pro mne byla nejdůležitější Josefova vyrovnanost, ten klid. Poslední den nám při lékařské vizitě řekli, že už nemají žádné prostředky, jak mu pomoci. Jen zázrak že by mi mohl způsobit obrat. Josef to slyšel, pochopil. Už nemohl mluvit, ale tak jednoznačně, výrazně kývl. Že to jako bere. Nechtěl se ještě vzdát. Modlíme se za zázrak, napsal mi. A já jsem doposledka věřila. Ale v tu chvíli jsme měla v sobě i velký klid. Veronika ho držela za jednu ruku, já za druhou, modlily jsme se. Řekla jsem: Mám tě moc ráda a chtěla bych, abys to věděl. A on mi ještě jednou silně stiskl ruku. To bylo asi půl hodiny před tím, než odešel. Dnes pociťuji velkou vděčnost. Je to obrovská zkušenost, být s tím druhým do posledního dechu. Mám jistotu, že je s námi i teď.* Ani na chvíli vás nepřepadla hořkost? Ta obligátní otázka: proč zrovna my?Nechci se tak ptát. Cítím, že skrze lásku, kterou žil, jsme spolu. Je to samozřejmě bolest, ale v čem je jiná, výjimečná oproti bolestem, které prožívají ostatní lidé? Jsou horší věci.* Co může být horšího?Můžete ztratit blízkého člověka hned. Při havárii. My jsme měli čas. Počítali jsme s oběma variantami. Josef ještě víc. Proto byl tak vyrovnaný. Měl vlastně jedinou starost: aby obstál. Před Bohem i před lidmi.* Čtete ještě noviny?Samozřejmě. Dívám se také každý den na zprávy. Po dlouhé době jsem si v neděli pustila i tu debatu na Nově.