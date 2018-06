Nechtěla jsem být zpěvačkou, říká Marie Rottrová

Ke zpěvu se talentovaná Rottrová dostala až na střední škole. "Když jsem začala chodit na gymnázium, tak se tam založila školní kapela a já jsem s nimi začala zpívat. Ale to jsem i hrála divadlo v divadelním souboru na gymnáziu," vzpomínala. Připomněla si také svůj neúspěšný pokus o přijetí na konzervatoř. "Dělala jsem zkoušky na konzervatoř ve čtrnácti letech, ale řekli mi, že mám ještě nevyzrálý hlas, ať přijdu za rok. Ale pak se mi na gymnáziu hrozně líbilo, takže jsem na konzervatoř už ani nechtěla."

Rottrová také uvedla, že si nejvíc užívá živé zpívání a koncertování s kapelou. "Baví mě zpívat naživo, baví mě ta energie, kterou cítím za zády, a také krásná energie, která jde od publika. To člověka nabije, protože to jde zepředu i zezadu a je to úžasné. Je to plný sál energie a to mě baví," pochvalovala si Rottrová, která loni kvůli úrazu musela přeložit natáčení nového alba i řadu koncertů. "Zlomila jsem si kotník, měla jsem nohu v sádře a nechtělo se mi zpívat. Pak jsem chodila denně na rehabilitace, takže času moc nebylo a potom jsem odehrávala přeložené koncerty. Takže jsme to přeložili na letošek," prozradila své plány.

Marie Rottrová vystoupí dnes na pražském Žižkově v cirkusovém šapitó s kapelou Neřež a zahájí tak řadu speciálních koncertů, které jsou poctou k nedožitým padesátým narozeninám zpěvačky Zuzany Navarové."Měla jsem Zuzanu moc ráda a myslím, že ona mě taky, protože mi občas zavolala, zašly jsme do čajovny. Složila mi tři písničky a já ji měla hrozně ráda, proto jsem přijala účast na koncertě," dodala Rottrová.