Nechte vlasy žít, radí kadeřníci

Zapomeňte na nůžky, protože v módě jsou dlouhé vlasy, radí Mascola. "Ženy, aby byly zajímavé a sexy, si v minulosti vlasy stříhaly. Dnes je to jinak - vlasy by měly být delší, vrstevnatější, více v pohybu."

Stále aktuální je také rovná a hustá ofina, nyní v kombinaci s vlnami, které účes celkově zjemní. Nosí se romantické kudrliny s asymetricky umístěným objemem, ale i klukovsky sebevědomý, drzý a svěží romanbtický účes z krátkých vlasů s rozčepýřenými měkce trčivými prameny, nebo provokující patky.

Větší volnost by měli dát vlasům i muži. Hlavní inspirací pro umělecké kadeřníky je hudba. "Špičaté rockové střihy, delší vlasy a hlavně velká inspirace šedesátými a počátkem sedmdesátých let. Všechno je drsnější, stejně jako muzika," říká Mascola, jehož rodiče pocházeli z Itálie.



Lidé dnes podle něj nechtějí ani tak dokonalé střihy, jako spíše volnost a pohodlí. "Nechtějí vypadat, jako by právě vyšli z kadeřnického salonu. Důležitá je volnost, inspirace mládím," tvrdí avantgardní kadeřník.

Přirozenost podtrhuje také Tomáš Kotlár, majitel kadeřnických studií Picasso. Podle něj nejde v módě ani tak o délku vlasů, jako o kvalitní střih, který vždy účes dobře vytvaruje, a o barvu vlasů. "Pokud se, co se barev týče, necháme inspirovat Paříží, jsou v módě všechny odstíny přírodní hnědé a měděné. Od tmavé hlíny až po písčitou pláž.