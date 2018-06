Nechte klidně na hlavě

Tolik dnes existuje různých tvarů a detailů, jež v sobě zahrnují spoustu různých emocionálních označení. K nim je však třeba ještě připočítat výrazy pro způsob nošení - na ucho, do čela, z čela, rovně, na stranu a tak dál.

Základní vztah k pokrývce hlavy je u většiny lidí naprosto svobodný. Je na každém člověku, zda se rozhodne vzít si něco na hlavu, nebo ne. V porovnání například s lety padesátými působí současná populace dokonce jako civilizace prostovlasých.

Existují tři typy lidí. K těm prvním patří ti, co vydrží vzdorovat každému počasí anebo tvrdí, že jim nic, ale zhola nic nesluší, že na svoje vlasy, případně hlavu (podle okolností) nemohou prostě nic nasadit. Pak jsou jiní, kteří obcházejí obchodní domy, aby si vyzkoušeli různé čepice, klobouky, prohlédli si v zrcadle svou proměnu, zasmáli se či zasmušili, ale málokdo z nich odchází s nějakým objevem. Ti, co živí kvetoucí odvětví módního oděvního průmyslu, ať už světového, nebo tuzemského - s výrobky z Tonaku či Fezka odjíždí stále spousta cizinců - to jsou nadšenci, pro něž čepice nebo klobouk není jen nutností, ale i výrazem osobního vkusu, doplňkem jejich stylu odívání, ale také výrazem životního postoje. Věcí nálady, hecu, legrace či životní pohody.

Co se dnes nabízí na hlavu, má jako ostatní části oblečení své jádro hlavně ve dvacátých a třicátých letech tohoto století. Aktuální jsou hlavní barety, klasické kšiltovky (nošené ovšem obráceně), žokejky (ty se ze sportu přenesly do běžného odívání), pletené kulichy a měkké klobouky. Pokud jde o barvy, vládnou spíše tlumené, nevýrazné. Vše, co je určeno na hlavu, má však dokonalý střih a perfektní zpracování. Pokrývka hlavy se stala věcí prestižní a dnes tedy i značkovou.

Vedle seriózních modelů profesionálních výrobců lze však vidět na hlavách mladých i šátek na piráta, kapuci ne nepodobnou středověké hornické anebo velké, jako dýně přivycpané pletené čepice. Každá doba má svou představu o tvaru a hodnotě lidské hlavy. A tak ani tyto spontánní pokrývky hlavy nejsou o nic méně podivné než květinové zahrádky, ovocné koše a ptačí voliéry na kloboucích našich pra-pra-prababiček.

Pro pánské i dámské pokrývky pokrývky hlavy jsou letos typické tlumené barvy a měkké tvary, materiály bývají už od pohledu teplé a příjemné. Sportovní pokrývka hlavy. Pánská kšiltovka Slušivá bekovka v decentním provedení. Měkké klopáčky se v módě objevují řadu let, letos se však u nich výrazněji prosazují i méně tradiční materiály a ozdobné spony.