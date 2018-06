Nechci už víc hubnout, říká o třicet kilo lehčí zpěvačka Hudsonová

"Nechci už zhubnout další kila a nikdy mě neuvidíte vychrtlou. Myslím, že tohle je pro mě váha tak akorát. David (snoubenec Hudsonové) nemá rád změny a tvrdí, že nebudu mít žádná prsa. Snaží se mě zase vykrmit" řekla Hudsonová v rozhovoru pro časopis InStyle.

Během programu Weight Watchers, do kterého se zapojila, zhubla díky změně jídelníčku a cvičení pod dohledem trenéra přebytečné kilogramy a musela nakoupit o pět velikostí menší šaty. "Není to dieta, ale naučí vás lepšímu životnímu stylu. Celá léta jsem si myslela, že nesmím třeba zmrzlinu, ale teď si ji dávám," řekla Oscarem oceněná zpěvačka a herečka.

Během hubnutí chodila k trenérovi celebrit Harleymu Pasternakovi, u kterého cvičí třeba zpěvačka Katy Perry nebo herec Robert Pattinson. Cvičila u něj pětkrát týdně a jedla zdravou nutričně vyváženou stravu, kterou jí doporučil. Za osm měsíců už byla Hudsonová k nepoznání.

Štíhlá postava jí teď umožňuje vybírat z daleko širší nabídky oblečení a osmadvacetiletá zpěvačka se toho nemůže nabažit. "Mám vážný problém s nakupováním. V každém městě koupím tolik oblečení, že se mi nevejde do kufru, takže ho musíme zabalit a poslat domů," přiznala.

Hudsonová se celý život trápila dietami, po nichž vždy přibrala ještě víc. Pak se přihlásila do soutěže American Idol, kde svým úžasným hlasem přesvědčila všechny, že může být superstar, i když nemá dokonalé tělo. Soutěž sice nevyhrála, ale úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. V muzikálu Dreamgirls ztvárnila roli Effie Whiteové a získala Oscara, Zlatý glóbus i britskou cenu BAFTA.

V roce 2008 ji potkala tragédie, při níž přišla o tři členy rodiny. Její matka, bratr a sedmiletý synovec byli zavražděni. Hudsonová toto těžké období řešila přejídáním. Útěchu našla u svého snoubence Davida Otungy, jemuž loni v srpnu porodila syna. Po porodu šla její váha dolů a zpěvačka se rozhodla radikálně svůj život změnit.

Nakonec se stala mluvčí organizace Weight Watchers, která jí v hubnutí pomohla a se změnami vzhledu by ráda pokračovala. "Vlastně teď přemýšlím, že bych si oholila hlavu. Ne úplně, ale hodně na krátko. Myslím, že by to bylo sexy," řekla Hudsonová.