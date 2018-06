Nechci uvádět zprávy o Ivetě Bartošové, říká Jiří Pomeje

"Řekl jsem, že ty zprávy o Ivetě uvádět nechci. Poprosil jsem o to. Nicméně když něco vznikne narychlo, tak se tomu asi nevyhnu," řekl Jiří Pomeje v rozhovoru s Těžkym Pokondrem na Frekvenci 1, kde se také poprvé vyjádřil k situaci Ivety Bartošové, s níž nemluvil už skoro dva roky a zprávám o ní se vyhýbal.

Naposledy se Iveta Bartošová a Jiří Pomeje setkali před dvěma lety.

"Je to tam špatně, a dokud Iveta nevezme život do svých rukou, tak jí nikdo nepomůže. A je to jak zdravotně, tak pracovně," myslí si Pomeje.

"Domnívám se, že dokud měla Iveta práci, jela turné, tančila v Let´s Dance na Slovensku, tak žádné problémy nebyly. Ale jak sedí v tom baráku, tak je to špatně. Nicméně já si myslím, že už je to ve stadiu, kdy by jí měli pomoci doktoři. Iveta má pořád na to, aby vydělávala velké peníze. Lidi ji mají rádi. Ale je to otázka psychiky, která se nejdřív musí vyléčit," dodal moderátor.

Jiří Pomeje si čtyřiadvacetiletou studentku vezme v září

Sám je teď na vrcholu blaha. Daří se mu pracovně i osobně. Svou snoubenku Andreu Šťastnou prý velice miluje a už naplánoval i termín svatby, který by měl být 1. září.

"Jsem nadšenej, protože mám tu úplně nejlepší holku do nepohody, nechce do showbyznysu. Je skvělá a razantní, akorát si říkám, jestli to se mnou vydrží."