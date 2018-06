Nechci se mstít, zůstaneme přáteli, říká o rozvodu Zlata Adamovská

"Rozhodně se nechci nikomu za nic mstít, jak tvrdí na první straně deník Aha!. To jsem nikdy neřekla. Opak je pravdou. S manželem Radkem Johnem řešíme celou věc v klidu. Podám žádost o rozvod, ale chci, abychom zůstali přátelé," sdělila Adamovská. - čtěte Adamovská chce rozvod, o Johnově nemanželské dceři nevěděla

John vysvětluje, že informaci o své nemanželské dceři zveřejnil, protože člověk, který vstoupil do politiky, nesmí mít žádné tajemství, jímž by mohl být vydíratelný. - čtěte Radek John zplodil nemanželskou dceru, je jí už 7 let

"Než jsem s politikou začal, snažil jsem se chránit děti a svou ženu před skandálem. A mrzí mě, že je teď Zlata vystavena tlaku bulváru. Který si navíc ještě vymýšlí takové věci, že Zlata údajně zuří, je zhroucená a chce se mi prý i pomstít," říká.

Podle něj i tlak médií zřejmě povede k tomu, že se se Zlatou potkají u rozvodového soudu. Na druhé straně se mu teď ulevilo.

"Nikdy jsem si nepotrpěl na tajnůstkaření a tohle mě tížilo. Takže jsem rád, že je to venku. Už v minulosti jsem několikrát já i Zlata řekli v rozhovorech pro média, že náš vztah je volný v tom smyslu, že nikdo nikoho nevlastní a každý z nás je zodpovědný sám za sebe. Myslím, že nejsme rozhodně jediné manželství v Česku, které takto žije. Ale většina lidí to nepřizná. Samozřejmě tím neomlouvám svou vinu, naopak jsem připravený za ni zaplatit," tvrdí John.