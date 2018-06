Nechci jít ze vztahu do vztahu jako kdysi, říká Lucie Borhyová

Ačkoli má moderátorka za sebou ne moc příjemné období, stále si drží pozitivní myšlení a úsměv na tváři. „Já se řídím heslem, že všechno špatné je k něčemu dobré. Asi to tak mělo z nějakého důvodu být a posunout mě to dál,“ svěřila se.



„Žádný rozchod není příjemný, obzvlášť když tam jsou děti. To je pochopitelné. Nikdy to není úplně fajn. Moje představa taky byla jiná. Že člověk stráví život s jedním partnerem a bude s ním mít děti. Bohužel se ty věci takhle dějí a přijímám je tak, jak jsou,“ pokračovala moderátorka. S otcem dcery prý vychází dobře a nemají mezi sebou žádné rozepře.



Na další lásku ale nespěchá a chce si užívat hlavně své dvě děti. „Já se v tuhle chvíli zaměřuji hlavně na ně. Nový vztah v tuto chvíli ani nehledám. Je to ještě hrozně čerstvé, takže si spíš dávám pauzu. Většinou jsem vždycky skákala z jednoho vztahu do druhého a myslím si, nebo cítím to tak, že by bylo správné dát tomu odstup,“doplnila.



Moderátorka už byla v minulosti třikrát zasnoubená, ale nikdy ke svatbě nedošlo. „Prostě jsem to tak necítila. Nejsem ten typ, že bych vyloženě chtěla zažít svatbu. Není pro mě v životě nejdůležitější,“ dodala v pořadu Limuzína, který televize Óčko odvysílá ve čtvrtek v 21:45.