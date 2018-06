Nesnáším kompromisy, vysvětlil svých šest rozvodů Larry King

Larry King, který 25 let uváděl talk show na CNN, se teď sám stal hostem české talk show. Natáčení probíhalo na Slovensku, kam Kinga pozvala zpravodajská stanice TA3.

Jan Kraus se ho ptal na kariéru, ale také na ženy. King nepovažuje sedm sňatků za nic zvláštního. Naopak podivná mu připadají manželství na celý život.

Larry King a jeho žena Shawn Southwicková

"Měl jsem ženy vždy rád. Ale to, co se mi líbilo ve dvaceti, se mi už nelíbilo ve třiceti, ale bylo to zase něco jiného, než co se mi líbilo ve čtyřiceti. Vždy mě překvapuje, když potkám lidi, kteří jsou spolu 60 let. Jak jim to manželství mohlo vydržet? Víte, kolik tam muselo být kompromisů? A já kompromisy nemám rád," přemýšlel nahlas.

"Moje manželka je o 26 let mladší, nevadilo mi to, ale teď mi to začíná vadit. Máme ale skvělé syny, jednomu je 11, druhému 12, hrají baseball. Doufám, že se dočkám toho, až půjdou na univerzitu, ale jsem už starší. Snažím se o sebe pečovat, protože ještě nechci odejít," dodal sedmasedmdesátiletý King.

Pracovně se už ale King rozloučil. Naposled svou show moderoval v prosinci loňského roku a hold mu tehdy vzdal například kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger i prezident Barack Obama.

Jan Kraus zpovídá slavného Larryho Kinga

Ani tak ale prý stále nemůže uvěřit, že jeho úspěch je skutečnost. "Ptám se teď, co tu dělám, na Slovensku, lidi mě sledují, vedu tady s vámi rozhovor. Kdyby žila moje matka, smála by se tomu," řekl Larry King.

Kromě něj v páteční Show Jana Krause vystoupí jeden z nejbohatších a nejmocnějších českých byznysmenů Andrej Babiš a herečka Simona Brhlíková.