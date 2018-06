Nechali jsme se ukřičet, vzpomíná Josef Lux

Ne.Protože si myslím, že po listopadu '89 byly položeny základy k tomu, abychom mohli být trochu dál, než jsme. Není možné být spokojen, je-li většina lidí nespokojena. Lidé zažili jedno zklamání a obávám se, že zažijí zklamání druhé.Tady se po listopadu '89 vzbudilo očekávání, že zítra se budeme mít jako oni - jako v Evropské unii.Nejen to. A myslím, že je seriózní občanům říci, že naše skutečná životní úroveň vyjádřená hrubým domácím produktem na hlavu je někde na poloviční úrovni oproti unii a že faktická srovnatelnost životních úrovní bude otázkou minimálně jedné generace a poctivé práce. Rozčarování lidí z toho, že zítřek nepřišel tak rychle, že pravidla jakoby platí jenom pro někoho a že právo je relativizováno, to si myslím bylo první zklamání.Nastoupila vláda sociální demokracie, která sepsala velmi nestandardní smlouvu s ODS a zároveň vzbudila očekávání, že provede akci čisté ruce, že rychle oživí ekonomiku, že prostě napraví řadu věcí. Ale zdá se, že ani tohle nebude naplněno.Jediné slůvko - moc. Jde o spojenectví, které zužuje politiku toliko na technologii moci, rozdělení funkcí a postů. A v geniálním politickém inženýrství oné opoziční smlouvy se našel instrument, který to umožnil oběma. Je to smlouva o uchování moci pro tyto dvě politické strany. Ale jsem přesvědčen, že tento projekt nakonec skončí fiaskem, jsou-li lidé u nás normální.Vyslovil jsem se k tomu konkrétnímu případu, o který jste mě požádal. A ten vidím tak.Já si myslím, že tato politika není perspektivní. Předvedla něco ve světě unikátního, neobvyklého a čím déle bude tato smlouva trvat, tím více bude vidět, že vlastně nemůže řešit skutečné problémy. My jsme teprve vystavěli onu stavbu, které říkáme český stát, jenže jde teprve o stavbu hrubou, chybí vnitřní struktura. V zemích, kde tato struktura existuje, například v Itálii, se také mění vlády, ale pro normální lidi jde život dál. Vidí v televizi, že jsou noví poslanci, nové vlády, ale nic víc. U nás, mění-li se poslanci a vláda, jde vše ode zdi ke zdi, mění se všechno až po úroveň šéfů okresních úřadů.Protože ve vládě, kde jsem byl přítomen, bylo málo chuti se podělit o moc. Bylo také málo chuti stanovit pevnější pravidla tomu, co se děje kolem. Říkám to nerad, ale je to tak.Ano.Tady se mýlíte, protože my jsme už v poločase první koalice, v roce '94, požádali o konání koaliční konference. Tam, v Kolodějích, jsme vyjádřili náš pocit z toho, že chybějí pravidla nejenom ekonomické transformace, ale i transformace společnosti obecně, že jsme začali hru bez přesně nalajnovaného hřiště a bez pevných pravidel.Tenkrát nám bylo doporučeno jít si zaplavat, naše připomínky byly s velkým nadhledem smeteny. A všichni kolem, včetně všech médií, brali naše návrhy jako kroky ke zviditelnění, jako jakési pošťuchování v koalici, aby se malé strany předvedly.Možná bylo naší chybou, řekněme osobně mojí chybou, že jsme se nechali ukřičet. Protože časem se ukázalo, že jsme měli pravdu.Nedovedu si představit, že bychom v atmosféře roku '94, kdy média a všichni stáli na straně zideologizování transformace, dokázali vysvětlit takový krok.Všechno má svůj čas. Můžeme diskutovat o tom, jestli v roce '97 bylo pozdě nebo zda jsme měli odejít dřív, ale je fakt, že jsme to udělali my a nikdo jiný. Otevřeli jsme dveře ke změně. Předčasné volby dle mého názoru měly šanci tu změnu naplnit. Bohužel se tak nestalo, protože opoziční smlouva znehybněla politické spektrum. Změna se prostě nekonala.My jsme v tu chvíli cítili, že je třeba usilovat o změnu, a také jsme se o to konkrétně snažili. Některé věci se nám podařilo prosadit, některé nikoliv.Například v další vládě, na jaře '97, kdy už bylo jasné, že jsou věci neudržitelné, kdy ekonomové a národní banka přišli s konkrétními čísly, jsme v diskusi uvnitř koalice dosáhli odsouhlasení změny hospodářské politiky. Nebyla ovšem potom naplněna.Bylo chybou, že se po roce '90 neudělal razantnější krok směrem k vypořádání se s minulostí. Dokázali jsme ho učinit uvnitř lidové strany, ale nebyli jsme již schopni spoluprosadit nějakou obecnější diskusi. Došlo k upřednostnění krátkodobého pohledu před dlouhodobým. Také myslím, že jsme se po těch Kolodějích nechali ukřičet. Měli jsme málo odvahy věci vysvětlovat. A možná byla chyba, že jsme po vystoupení z vlády v roce '97 a vzniku Unie svobody nedokázali zcela objasnit, proč jsme to všechno udělali. Tím jsme druhé straně umožnili vzbudit dojem jakéhosi "sarajevského atentátu".Tohle považuji za kardinální věc, nejenom ve světě politiky, ale i v podnikání a v celém životě. Mám za to, že naši dědové, možná ještě otcové, za první republiky zažívali v reálném životě platnost hodnotového systému.Můj děda měl hospodu, řeznictví, hospodářství, podnikal a já vnímal nebo dodatečně vnímám, že pověst firmy byla důležitější než krátkodobý zisk. Uvažovali dlouhodobě, investovali, kupovali les. Majetek se dědil a s ním i určité zvyky, způsoby chování, pravidla hry, pravidla podnikání. Hodnoty platily, a když je někdo porušil, přišel trest. Babička (je jí 98 let) mi nedávno říkala: "Jak je možné, že dneska někdo neplatí daně? Přece my kdybysme neplatili daně, tak přišli financi a sebrali by nám hospodu!" Oni uvažovali v dlouhodobém pohledu, opřeni o pravidla, která přinášela řád a pocit jistoty. Pak přišel únor '48 a všechno se zhroutilo. Za komunismu byla pravidla postavená na hlavu. Následoval listopad '89, přišla svoboda a lidé v procesu restituce a privatizace získávali majetek. Ale už nepřevzali zkušenost, pravidla a způsob chování, které se dřív dědily. Všichni se snažili ze všeho získat maximum, vytlouct teď hned krátkodobě zisk.Ve chvíli, kdy se slušnost nevyplácí, je ve společnosti něco nezdravého. A nemůže to ani dlouhodobě fungovat. Jakmile se ve světě podnikání nebo politiky stane porušování pravidel normální věcí, je to prostě špatně.Upřednostnění krátkodobého před dlouhodobým je destruktivní.Vnímám, že tento pohyb majetku lze srovnat pouze s pobělohorskou dobou, ale přece není možné se smířit s tím, že by se tento způsob chování měl stát normou. Registruji, že tomu tak je, ale cítím, že to není dobře.Demotivuje to normální lidi, a proto je třeba to změnit. Jak může někdo chtít po obyčejných občanech, aby dodržovali pravidla, když vidí, že je nedodržují nejenom podnikatelé, ale ani politici?Je možné diskutovat o tom, jestli nějaký zákon je kvalitní nebo by mohl být ještě kvalitnější.Já osobně nevidím problém pouze v zákonech, ale i v jejich naplňování - tedy v práci policie a soudů.Práce policie a soudů neodpovídala a neodpovídá tempu změn, které byly. Tam svůj díl odpovědnosti cítím. Ale zákony samy nestačí. Musí se zvětšit tlak na respektování obecně sdílených pravidel a hodnot. Můžete jim říkat desatero nebo morální kodex nebo ještě jinak. A tohle je úkolem všech slušných lidí této země.Vnímám, že ta základní změna bude generační záležitost. A jako velmi důležitý vidím náš vstup do EU, který nechápu pouze ve smyslu ekonomické příležitosti či měnové unie. Diskuse, která u nás dnes již byla nastartována, kdy mnozí lidé nebo skupiny lidí zpochybňují náš uvažovaný vstup do unie, dle mého názoru pramení z toho, že některým lidem vyhovuje zmatek a nepořádek, který tady je. Vědí, že do EU vstoupíme, ale říkají si "dobrý každý týden, o který to oddálíme". A já si přeji, abychom byli členy EU mimo jiné proto, že pravidla, která tam jsou obvyklá, budou vyžadována i u nás.Víte, já jsem slyšel mnoho poznámek o zakázkách ministerstva obrany. Vždycky jsem ty, kteří o tom mluvili, žádal, aby dali na stůl nějaké konkrétní důkazy. A trochu bych se vzpouzel tomu výrazu "pod kontrolou vaší strany". Já jsem nikdy tuto věc takto nechápal a troufám si říct, že to ani tak nebylo.Víte, já si myslím, že představa, že si strany dělí resorty a ty jsou pod jejich kontrolou, prostě není pravdivá. Že došlo k rozdělení odpovědnosti, to je pravda.Ale já zpochybňuji vaše tvrzení, které jste tady řekl. Já jsem ministerstvo obrany neměl pod kontrolou.Jsem přesvědčen, že přes všechny problémy, které existují, máme naději obstát v příštím tisíciletí. Většina obyvatel naší země jsou dobří, poctiví a pracovití lidé. Dokonce si troufám říct, že nesmírně pracovití. Budeme-li umět motivovat lidi, aby investovali do vzdělání, tak budou mít šanci uplatnit se i v otevřeném světě. Vzdělání je klíčovou věcí.Teď musím připomenout, že v dobách, kdy jste byl ve vládě, se do vzdělání moc neinvestovalo.Souhlasím, že se mohlo dávat více. Ale je třeba vidět i proporce, možnosti rozpočtu. Zpátky k vaší původní otázce: máme šanci obstát, dojde k ekonomickému oživení a klíčový pro nás bude vstup do EU. Cítím, že zde jsou významné síly, které se tomu brání, a je třeba o tom nahlas mluvit.Jsou to ty síly, kterým vyhovuje současný nepořádek. Ti, kdo získali ne zcela čistě majetek, teď ho potřebují legalizovat a cítí, že v unii by to nebylo možné. Chtějí ještě získat čas.Neposloužím výčtem firem. Ale cítím, že tady tato nechuť je a může mít toto pozadí.Myslím si, že jestliže se vytratili faráři z politiky, tak to nelze ztotožnit s Bohem jako takovým.Věřím, že většina lidí Boha do svého života zve a nějak s ním počítá.Ano. Bůh se neztratil, je přítomen. A jsem přesvědčen, že právě opření se o křesťanské hodnoty může člověku přinést nejenom zakotvení v tom bláznivém světě kolem, ale může mu také přinést štěstí a radost. Tento postoj je nejenom pragmatický a moudrý, ale prostě moderní. A stane se jím i v příštím století a tisíciletí.A pro mě osobně? Je to mimořádná zkušenost, zvláště posledního roku, kdy vnímám, že k životu prostě patří také jistá bolest, kříž. Je důležité, aby člověk hledal sílu, jak ho unést, aby nekapituloval, aby někam nezalezl a nelitoval se.