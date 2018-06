Nebýt příliš hubená, to je tajemství trvalé krásy podle Heidi Klumové

"Tajemství krásy stárnoucí ženy je nebýt příliš vychrtlá. Je vždy lepší mít trochu masa na kostech," řekla Heidi Klumová, která se snaží toto pravidlo dodržovat a nehubnout příliš, aby se její kůže nescvrkla.

"Když máte jen svaly a žádný tuk, můžete skončit s vyzáblým obličejem, který vám přidá pět nebo deset let," varuje modelka.

Sama se snaží udržovat štíhlá a přesto mít dost podkožního tuku, který napne její obličej. Je to podle ní lepší, než si píchat do botoxové injekce.

"Nemám strach ze stárnutí, takže se neženu hned pro botox. Možná se to jednou změní, ale nemyslím si. Cítím se dobře ve své kůži a stárnutí mi není nepříjemné, takže si myslím, že je v pořádku, že mám nějaké vrásky," dodala Klumová.

Sama ale přiznává, že udržet si váhu na optimální úrovni tak, aby žena nebyla příliš vychrtlá a přitom si zachovala štíhlou linii, není snadné. "Všechny si děláme starosti o tytéž partie. Jsou to stehna, zadek, paže a to, jestli nepřekypujeme z kalhot. Je to zvláštní, všem nám dělá starosti totéž," řekla modelka serveru Hollywoodlife.com. Klumová si najala osobního trenéra, který jí tyto problematické partie pomáhá cvičením tvarovat.

Další obranou proti stárnutí je podle supermodelky zdravý spánek a samoopalovací krém. Heidi Klumová je odpůrkyní slunění, které ničí kolagen v pleti a ta pak rychle stárne. Proto dává přednost umělému opálení. "Líbí se mi, jak to vypadá, i když to někdy nechává zlaté třpytivé stopy po celém těle," prozradila.

Heidi Klumová se syny Henrym a Johanem a dcerou Leni

Když zrovna nepracuje nebo nemusí na nějakou společenskou akci, chodí Klumová spát už po osmé večer. Ráno ji totiž nenechají dospat její čtyři děti. Šestiletá Leni, pětiletý Henry, tříletý Johan a roční Lou jsou pro ni i manžela zpěváka Seala prací na plný úvazek. "Je to jako horská dráha. Někdy jste na vrcholu a všechno je úžasné, ale někdy je to šílené. Ale je to to, co jsem chtěla a miluji to," dodala Klumová.